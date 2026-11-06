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Ex Artiglieria.
07 novembre 2026 alle 00:27

Dal polo scientifico all’orto botanico e al museo storico 

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Dieci interventi per dare nuova vita a edifici e spazi dell’ex Artiglieria, candidata ad ospitare il campus universitario, attraverso funzioni dedicate alle imprese, alla formazione, all’inclusione sociale, all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. In ballo 13 milioni e mezzo di euro. Ieri il via libera della Giunta Fenu che ha approvato la Strategia territoriale “Nuoro Ex Art – Strategia integrata di rigenerazione urbana sostenibile, innovazione e sviluppo territoriale”, finanziata nell’ambito del Pr Fesr Sardegna 2021-2027. «Compiamo un ulteriore, importante passaggio nel percorso di trasformazione della città. L’ex Artiglieria non è solo un patrimonio pubblico da recuperare, ma una grande opportunità per costruire nuove prospettive di sviluppo territoriale, anche in relazione ai progetti di un polo scientifico che guardi all’Einstein Telescope, a partire dall’Investimento territoriale integrato. I 13,5 milioni di euro ci consentono di dare concretezza a una visione che mette insieme innovazione, tecnologia, sostenibilità e crescita del territorio», dice il sindaco Emiliano Fenu.
Tra gli interventi un Punto informativo digitale, Innovation Lab e uno spazio coworking per sostenere le imprese e favorire nuove iniziative economiche e professionali. Previsti la creazione di un museo contemporaneo dedicato alla storia e all’integrazione europea, il recupero dell’ex mensa per attività di ristorazione etica e inclusione lavorativa, un parco giochi, un orto botanico urbano, nuovi varchi di connessione con il tessuto cittadino, pensiline fotovoltaiche e azioni per rafforzare la capacità amministrativa. «La rigenerazione dell’ex Artiglieria è un’occasione importante per ripensare una parte strategica della città. Vogliamo trasformare quest’area in un luogo vivo, capace di favorire relazioni, partecipazione e nuove opportunità per la comunità», dice Giulia Corda, assessora ai Lavori pubblici. «La digitalizzazione rappresenta una leva fondamentale per accompagnare la crescita e l’innovazione della città», aggiunge Mariangela Crabolu, assessora alla Programmazione europea.

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