“Dal Policlinico Gemelli”, l’atto scritto  in ospedale  

Non è un documento come un altro quello che papa Francesco ha licenziato direttamente “Dal Policlinico Gemelli”, con la data del 26 febbraio 2025 e diffuso ieri dalla sala stampa vaticana. È proprio l'annotazione in calce al messaggio inviato ai partecipanti al corso per responsabili delle celebrazioni liturgiche, con la specifica del luogo, quasi un richiamare a quel “dato a Roma” con cui si chiudono le encicliche, che non è sfuggita agli osservatori più attenti: una notazione estremamente significativa del fatto che il Pontefice ufficializza così la sua attività lavorativa in ospedale. E quasi elegge l’appartamento al decimo piano del Gemelli a una sorta di Santa Marta 2, un po’ come Giovanni Paolo II aveva fatto quando aveva ribattezzato il Gemelli come Vaticano “tre”, dopo il Palazzo apostolico e la residenza estiva dei Papi di Castel Gandolfo (che Francesco invece non usa). È la prima volta che accade nel corso di questo ricovero, il più lungo del suo pontificato, iniziato esattamente il 14 febbraio scorso. Non una prima in assoluto, perché era già accaduto nel corso di un'altra degenza che la dicitura apparisse in calce a un documento.

