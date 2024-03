Dal Pil alle alleanze, la sfida tra le leader 

La sfida per la presidenza dell’Abruzzo ha sempre più rilevanza nazionale, nulla di strano che le leader per gli ultimi confronti a distanza puntino su temi che interessano tutta l’Italia. Ieri dall’Umbria la premier ha sbandierato il «record del numero degli occupati, dei contratti stabili e dell’occupazione femminile». E poi: «Lo scorso anno l’agenzia delle entrate ha certificato maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Quando tu non disturbi e anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia. Nello stesso anno, abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale». Dalla conferenza delle donne democratiche Schlein replica indicando la vittoria sarda come modello, e lanciando un messaggio sia al suo partito che agli alleati (non sempre concilianti) del M5S: «L’unità del Pd è il presupposto della costruzione dell’alternativa alle destre, che senza di noi non si può fare».

