Dal pianeta Olbia segnali di vita «Partiamo da qui» 

Olbia. L’1-1 in rimonta contro la Virtus Entella frutta all’Olbia un passo avanti in classifica. «E quattro sul piano fisico, tattico e della mentalità», sottolinea Marco Gaburro.

Il tecnico

Interpellato a caldo, nel post partita del turno infrasettimanale di Serie C, l’allenatore dei bianchi ha definito la prestazione dei suoi «inconfrontabile con le altre tre partite che abbiamo fatto». Il riferimento è alle sfide con l’Arezzo, vinta, e a quelle, perse, contro Carrarese e Ancona. «Poi un conto sono le prestazioni, altro sono i risultati», ha specificato. Aggiungendo subito dopo: «Senza prestazioni, però, è difficile che vengano i risultati, ed è per questo che mi tengo stretto il punto conquistato, anche perché negli episodi era oggettivamente una partita da pareggio». Tra l’assist involontario a Corbari, autore del vantaggio dei liguri, da parte di Mordini, che avrebbe rimesso in campo un pallone uscito («Non l’ho visto, ma mi fido del mio portiere Rinaldi che diceva che la palla era fuori di mezzo metro», dice a proposito Gaburro), e la giocata con gol finale di Cavuoti («È un gol vero, cercato, di un giocatore importante, giovane, che però deve crescere su alcune cose», il commento del tecnico), il match del “Nespoli” ha svoltato nella ripresa dopo un primo tempo poco spettacolare.

In ripresa

L’Olbia, tuttavia, è una squadra convalescente, penultima in classifica da dicembre e ancora alla ricerca di un’identità che dovrebbe trovare - questa è la speranza - con Gaburro in panchina (da meno di un mese). Prima che sia troppo tardi, però. Perché col punto di mercoledì i galluresi salgono a quota 21 e, accorciando sul quintultimo posto distante adesso 7 punti, rientrano in corsa per i playout. Ma se l’obiettivo è la salvezza diretta, a 12 giornate dalla fine del campionato Ragatzu e compagni devono cominciare a correre fin da domenica e dalla trasferta in casa della matricola Pineto. Gaburro lo sa, tanto da salutare l’1-1 con l’Entella come «il punto di partenza che cercavo», testuali parole. «Siamo andati sotto e abbiamo reagito con veemenza, occupando bene il campo e trovando un gol bello. Abbiamo tirato, cercato il cross, fatto cose che sono la base», ha rimarcato. Ora, servono i 3 punti.

