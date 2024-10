Dal penitenziario al Giubileo: Porta Santa a Rebibbia 

Città del vaticano. Era nelle attese e ora è ufficiale: la prima e unica Porta Santa “extra”, oltre cioè a quelle delle quatto basiliche pontificie, sarà aperta dal Papa il 26 dicembre nel carcere romano di Rebibbia, nella solennità di Santo Stefano e a breve distanza dall'avvio solenne del Giubileo in San Pietro la sera del 24.

Un gesto simbolico per avviare l'Anno santo 2025, secondo la Bolla papale “Spes non confundit”, che contiene un appello ai governanti del mondo a concedere amnistie e indulti ai reclusi. Il gesto del Papa conterrà anche un’intesa già sottoscritta tra Vaticano, ministero di Giustizia e Comune di Roma, grazie alla quale i detenuti che ne abbiano i requisiti potranno ottenere permessi speciali per essere impegnati in lavori socialmente utili. Tra questi, anche l’attività come volontari assieme a quelli “ordinari” che agevoleranno la riuscita dell'anno giubilare.

«Papa Francesco per primo intende farsi pellegrino di speranza», ha spiegato monsignor Fisichella, “regista” del Giubileo. Ricca di iniziative l’apertura del Giubileo, tra cui un’esibizione straordinaria della Crocifissione bianca di Marc Chagall in arrivo da Chicago. «Il 26 dicembre», precisa monsignor Fisichella, «il Pontefice sarà nel carcere di Rebibbia per aprire anche in quel luogo, simbolo di tutte le carceri nel mondo, la Porta Santa, segno tangibile dell'annuncio di speranza».

