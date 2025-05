Dal Peñarol alla D «Ma che traguardo con il Latte Dolce» 

Sassari. A riposo, per modo di dire. Michele Fini è rimasto sui campi da calcio, per seguire i ragazzi della sua Sorso e godersi il buen ritiro dopo una full immersion di otto settimane col Latte Dolce.

Mister Fini, è provato?

«No. Al contrario, mi sento ampiamente soddisfatto per il risultato ottenuto, frutto di un grande lavoro da parte di tutti. Non solo mio».

È più stressante vincere col Peñarol o salvarsi in D?

«Sono due realtà completamente diverse. In Uruguay ho fatto l’allenatore in seconda in una delle squadre più conosciute al mondo e ho vinto un campionato. Qui, nella mia seconda esperienza da primo, ho ottenuto un traguardo importantissimo».

Immaginava di trascorrere due mesi così intensi?

«No, in realtà a marzo non mi aspettavo nemmeno di ritornare in panchina. È stato tutto inaspettato».

Tre vittorie e tre pareggi, su otto gare. Non male.

«Il risultato è fondamentale nel calcio, lo sappiamo. Questa squadra però ha vinto nel quotidiano, in tutti gli allenamenti. Ci sono stati sempre grande applicazione e senso di appartenenza».

Ripercorriamo questi mesi.

«Mi viene in mente l’esordio vinto contro la Puteolana. I ragazzi venivano da sei sconfitte e tirarono fuori una prestazione di altissimo livello, soprattutto caratteriale. Poi la battuta d’arresto di Guidonia e la mia espulsione. Da lì è stato un crescendo: abbiamo preso coscienza dei nostri mezzi ed è venuto fuori l’agonismo. Dopo aver perso e pareggiato immeritatamente contro Monterotondo e Anzio siamo stati bravi, nelle ultime gare, a curare di più i particolari».

Quali gli ingredienti della salvezza?

«L’unione del gruppo, formato da giovani. Marco Cabeccia, il capitano, li ha tenuti insieme nello spogliatoio e li ha protetti. E c’è sempre stato il grandissimo impegno di tutti, anche di chi veniva impiegato meno. Così abbiamo alzato l’asticella con le prestazioni e raggiunto il traguardo».

Cosa conserverà del Latte Dolce?

«Oltre al lieto fine, per niente scontato, ho potuto programmare le settimane, sperimentare alcune idee che avevo in testa. Mi sento arricchito di tante cose positive».

Continuerà in Serie D o seguirà Diego Lopez?

«La vita è strana ( ride ). Il mondo e il calcio sono strani. A me ha dato la possibilità di fare esperienze incredibili e impensabili. Andare ad allenare in Uruguay, Cile, Equador con grandissime rose. Vediamo, non so che mi aspetta. La valigia è sempre pronta per nuove avventure».

