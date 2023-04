Dal Pd via libera a Franco Pili 

Franco Pili è dato in grande ascesa verso la candidatura a sindaco di Tortolì. Intorno alle 21 di ieri, l’ingegnere di 61 anni, ispiratore di un gruppo civico, ha ricevuto l’investitura dall’assemblea del Pd. Una nomina (quasi) all’unanimità: il 90 per cento dell’assemblea del Partito democratico, che nella cittadina è frantumato in più anime, ha virato sul tecnico. Oggi, forse, arriverà l’ufficialità. Così l’asse Pili-Dem, il cui patto preliminare risale al 7 aprile scorso, vuole replicare a Marcello Ladu e a Lara Depau, gli unici due nomi ufficiali per la corsa alla poltrona di primo cittadino.

Cannas avanza

Massimo Cannas non è rieleggibile per il terzo mandato, ma il sindaco decaduto sta lavorando per costituire una civica. Lo fa partendo da quel che gli è rimasto dopo che quattro della sua maggioranza (Lara Depau, Carlo Marcia, Walter e Bonaria Murreli) lo hanno scaricato. Dunque Cannas, che ha confidato di volersi riscattare politicamente, conta sul supporto del suo gruppo storico, alcuni dei quali l’hanno accompagnato agli svariati incontri delle ultime settimane: Loredana Secci, Emanuela Laconca, Salvatore Comida, Michela Iesu e Fabrizio Porrà. Non ha più il sostegno di Stefania Vargiu, che stringendo la mano a Marcello Ladu ha scelto la logica del partito. Massimo Cannas avrebbe una trattativa aperta con Vito Cofano, il presidente del Foro di Lanusei. Il dialogo tra i due sarebbe ben avviato, almeno secondo le indiscrezioni. Del gruppo del legale farebbe parte anche Mauro Pilia, sindaco dal 2000 al 2005. Le parti erano in riunione anche ieri sera. Se Cofano dove iscriversi alla competizione si aspirerebbe una sfida interna all’ordine degli avvocati. Il suo vice, al Foro, è Luigi Cardia, candidato con la lista di centrodestra guidata da Ladu e in predicato di ricevere la nomina di vicesindaco in quota Fratelli d’Italia.

I nomi

Angelo Cucca abbandona l’idea di costituire una lista. Il commercialista cerca alleanze altrove, magari inserendo due suoi sodali. Di certo, negli ultimi giorni, ha dialogato (anche) con i Riformatori, che sostengono la civica di Lara Depau tra i cui componenti c’è Carlo Marcia (Riformatori), ex assessore dei Lavori pubblici con Massimo Cannas.