Dal pallone alla canoa, le 11 discipline del Cus 

Un punto di riferimento per la città sin dal 1947. Che ora vuole farsi ancora più bello. Il Cus Cagliari, Centro universitario sportivo, vede la sua struttura di “Sa Duchessa” al centro di un restyling importante che coinvolge varie parti della cittadella sportiva. «I lavori sono stati avviati e, per quanto è possibile vere, sembrano essere a buon punto», il commento di Tommaso Casale, dirigente e allenatore della società, ospite della trasmissione di Radiolina “Giovani di Categoria”, «soprattutto per la tribuna, che speriamo potrà accogliere i genitori e gli spettatori al più presto».

Sotto le gradinate stanno prendendo forma anche gli spogliatoi, la sala pesi e quella dedicata alla scherma: «Avrà delle bellissime vetrate che consentiranno a chi starà all’interno di vedere il campo e a chi è in campo di osservare le attività che si svolgono dentro. In più renderà gli spazi coperti molto luminosi, con un’interessante unione tra le varie attività sportive».

Oltre a Sa Duchessa ci sono anche il polo nautico di via Calafati per la canoa, il polo sportivo di Monserrato e una sede a Quartu, in via Perda Bona, legata ad altre attività. Undici discipline diverse, dal basket alla pallavolo, dall’hockey al triathlon, oltre al futsal e naturalmente al calcio con un settore giovanile vivo e in crescita. «Siamo veramente contenti dei numeri che abbiamo raccolto sinora, cresciuti rispetto agli anni scorsi», sottolinea casale, «da questa stagione abbiamo una formazione in più nella categoria Giovanissimi e per questo siamo molto soddisfatti».

Ma il Cus è anche una grande squadra, un’organizzazione che coinvolge tantissime persone: «Noi istruttori non lavoriamo da soli. Nella realtà giornaliera una grossa mano arriva dalla dirigenza e dai tanti collaboratori dello staff che ci aiutano a seguire i ragazzi, oltre che dalle tante figure che si occupano di ciò che ruota intorno all’attività sportiva».

