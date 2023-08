Dal palio dei vicinati alle corse con i sacchi e i cavallini 

Dopo Ferragosto Oliena onora san Lussorio con grandi festeggiamenti civili e religiosi. Il ricco programma è organizzato dal “Comitau santu Lussurgiu Uliana” e dalla leva 1993. Domani inizia la novena (tutti i giorni alle ore 19.45 sino al 24 agosto) nella chiesa dedicata al santo. Il 20 agosto la novena sarà celebrata alle 7.30 e alle 18.30 nella parrocchia di sant’Ignazio, mentre il 21 agosto novena alle ore 10 nella chiesa di san Lussorio e messa con processione alle ore 18 nella chiesa di sant’Ignazio.

Gli appuntamenti civili cominceranno il 18 con il palio dei vicinati in località Frathale. Per il giorno dopo sono previsti giochi per bambini e adulti e serata con dj set. Il 20 diverse gare si susseguiranno nel centro storico, e di sera tutti pronti per cantare accompagnati dal suono armonico della chitarra. Un risveglio insolito invece per il 21 con la banda musicale di Nurri che animerà il paese dalle ore 9; nel pomeriggio, dopo la processione religiosa, numerosi gruppi folk e tenores provenienti da varie parti dell’Isola si esibiranno in piazza Santa Maria. Per la giornata del 22 gli organizzatori hanno previsto tornei per adulti, gonfiabili per bambini e una gara di poesia estemporanea con poeti sardi accompagnati dai tenores di Oliena. Si concluderà il 23 in via Martin Luther King tra corse dei cavallini e dei sacchi e galline in carriola. Poi via libera ai dj set sino a notte fonda.

