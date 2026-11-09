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Settimo San Pietro.
10 novembre 2026 alle 00:08

Dal paese alla chiesetta per la donazione degli organi 

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Una camminata dal paese alla chiesetta campestre di San Pietro ha unito sport, solidarietà e testimonianza con un messaggio forte: “chi dona gli organi dona la vita”. C’erano Patrizia Sarritzu e Giuseppe Piras, i genitori di Riccardo, il giovane di Quartu morto lo scorso marzo in un incidente stradale. La sua famiglia scelse subito di trasformare il proprio dolore in un gesto di straordinaria generosità: la donazione degli organi del figlio, decisione che aveva permesso di salvare sette vite.

Domenica la coppia era in prima fila nella camminata della speranza. Una testimonianza che ha dato alla manifestazione un significato ancora più profondo, ricordando a tutti come anche da una tragedia possa nascere una nuova speranza.

L’iniziativa, organizzata dalla “Prometeo Aitf Odv” in collaborazione con la Misericordia e la Protezione Civile e con il patrocinio del Comune di Settimo San Pietro, si è sviluppata in un percorso non competitivo di cinque chilometri per dire che «la donazione degli organi non è soltanto un gesto di solidarietà ma una scelta capace di trasformare il dolore in vita e offrire una seconda possibilità a chi non ci sperava più». (r. s.)

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