“Dal nulla”, il thriller di Joe Piras «Perché esiste anche un’Isola dark» 

Un villaggio di montagna, una bambina scomparsa, il corpo di una giovane impiccata nel bosco. Attorno a questi eventi si stringe “Dal nulla”, il thriller psicologico che segna l’esordio di Joe Juanne Piras nel lungometraggio. Al centro della storia, nelle sale il 4 novembre, ma con doppia proiezione straordinaria oggi al Cinema Notorius di piazza Unione Sarda a Cagliari, c’è la scrittrice Sara (Selene Caramazza), che torna nei luoghi dell’infanzia per scoprire la verità. Piras, classe 1987, già direttore artistico dell’Andaras Traveling Film Festival, con “Dal nulla” porta sullo schermo una storia maturata nell’arco di quasi dieci anni.

Che racconto è “Dal nulla”?

«Un thriller psicologico, a tratti inquietante, che usa il linguaggio del cinema di genere per raccontare una storia drammatica e indagare l’interiorità dei personaggi. Per me il genere non è un fine, ma una possibilità: permette di tenere insieme complessità emotiva e piacere del racconto, mistero, ritmo e suspense. È un cinema con cui sono cresciuto. Mi piace pensare alle storie come a una matassa che si srotola a poco a poco, lasciando domande aperte e invitando lo spettatore a mettere insieme i pezzi. Vorrei che il pubblico fosse coinvolto dalla tensione e dalle ferite dei personaggi».

Il film mostra una Sardegna diversa da quella più nota. Sta nascendo un nuovo modo di raccontare l’Isola?

«Credo sia inevitabile: cambiano le generazioni, il mondo intorno a noi e la stessa Sardegna. E cambia lo sguardo di chi la racconta. Abbiamo provato a mostrare una Sardegna che sullo schermo si vede poco: boschi, nebbia, pioggia, fango e freddo. Un’isola oscura, quasi dark. Ma non l’abbiamo inventata: questa Sardegna esiste. Non si tratta di cancellare o sostituire un’immagine, ma di allargare lo sguardo».

Da dove nasce l’esigenza di raccontare questa storia?

«La storia viene da lontano: dalla prima scrittura sono passati quasi dieci anni. All’inizio mi interessavano soprattutto il trauma e il rimosso, il modo in cui la mente riesce a celare esperienze troppo dolorose da affrontare. Nel mio percorso mi sono confrontato spesso con la sofferenza mentale, una riflessione già presente in lavori precedenti come “Un atto di dolore”. Quando ho incontrato Francesca Scanu, con cui ho scritto il film, ci siamo chiesti che cosa succede quando un dolore confinato per anni in un angolo della psiche non riesce più a restarci. Da questa domanda ha preso forma la storia. Avremmo potuto ambientarla in Giappone o sulle Alpi, ma abbiamo scelto la Sardegna, dandole un’identità profondamente sarda senza perdere l’universalità del tema».

È ancora difficile realizzare un cinema indipendente e diverso in Sardegna?

«Sul piano produttivo, gran parte del cinema realizzato in Sardegna è indipendente, con budget medi o medio-bassi. Ma se parliamo di film di genere, la situazione è più complicata. Mi chiedo quanto spazio troverebbe oggi un horror nei finanziamenti pubblici destinati al cinema nell’isola. Ho dovuto combattere per realizzare un thriller nella mia terra, come se esistesse un solo modo legittimo di raccontarla. Il problema non sono tanto le storie, quanto le forme attraverso cui scegliamo di farlo. Il cinema di genere è ancora considerato troppo spesso di serie B, eppure la storia dimostra il contrario. È arrivato il momento di superare questo pregiudizio».

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