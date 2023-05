Dal muro spunta il ferro arrugginito : proteste 

Tutto era cominciato con i pezzi di cemento che si erano staccati cadendo sul marciapiede. Adesso la situazione è peggiorata: laddove non c’è più il cemento sono rimasti degli spuntoni di ferro che sbucano all’improvviso proprio lì dove ogni giorno passano centinaia di persone dirette agli ambulatori dell’Asl.

Succede in via Turati dove il muretto che costeggia il marciapiede su piazzale Marcora è in condizioni critiche da tempo. Basta che qualcun o cammini un po’ distratto per andare a finire contro questi ferri e riportare guai seri . E se si riesce a passare indenni in questo tratto ecco che subito come si scende dal marciapiede c’è un’enorme buca dove di recente era caduta anche una donna che si era fratturata due costole.

Il degrado la fa da padrone in questa zona estremamente trafficata non solo per la presenza del poliambulatorio ma anche degli uffici dell’Inps e della vicina clinica. Oltre al muretto, bisogna fare i conti anche con il fosso che taglia l’uscita dall’area parcheggi da parte a parte della strada, ricordo di lavori eseguiti anni fa da ditte esterne e che nonostante le segnalazioni non è mai stato riparato. L’unica buona notizia è che sono state finalmente tagliate le siepi che sbucavano da un terreno e che impedivano il passaggio sul marciapiede lungo tutto il primo tratto di via Turati.

