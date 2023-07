Dal Municipio un bando per aiutare le famiglie povere 

È stato pubblicato dal Comune di Tratalias il bando per accedere alla seconda trance dei fondi regionali “Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19”. Si tratta di un sostegno rivolto alle famiglie che non possiedono i requisiti per accedere ad altre forme di sostegno, come reis, reddito di cittadinanza o altre misure di intervento, ma che a causa della pandemia si trovino in una situazione di disagio economico.

Poco più di 5mila euro verranno ripartiti tra i beneficiari che come requisito essenziale dovranno avere un Isee inferiore ai 15.000 euro. Le domande si possono presentare entro il 4 agosto all’ufficio protocollo o via pec protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it. ( f. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA