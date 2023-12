Dal Mulargia l’acqua per irrigare i campi 

«Ce l’abbiamo fatta». Antonello Atzeni e Alessandro Boi, sindaci di Nurri e Orroli, hanno accolto così la notizia dell’arrivo di quasi due milioni di euro che permetteranno di portare, finalmente, l’irrigazione nei campi di Nurri e Orroli. Una variazione al bilancio ha permesso alla giunta del governatore Christian Solinas di finanziare un progetto vecchio di 60 anni.

L’iter

Ma è in questi ultimi anni che i due sindaci hanno unito le loro forze per la loro rivendicazione che poi è quella di un intero settore economico trainante in questo angolo del Sarcidano. Un primo finanziamento del 1995 ha permesso la realizzazione del primo tratto della condotta premente sino al vascone di accumulo in località Tacu Funtana de Spidu. I lavori si sono poi interrotti: la ditta non ha realizzato l’impianto di sollevamento dalla diga del Flumendosa a Nuraghe Arrubiu.

Nel 2004 e 2005 ci sono stati i collaudi delle opere e poi più niente a causa di intoppi burocratici e calamità naturali. Questo non ha impedito ai due sindaci di Nurri e Orroli di guardare avanti e di cominciare un lavoro a quattro mani per dare corpo al progetto. Questo impegno e i contatti continui con Enas (Ente acque della Sardegna) e con la Regione, hanno avuto risposta positiva.

Il programma

«All’indomani del mio insediamento», ha detto il sindaco di Orroli, Boi, «in piena pandemia, il mio primo incontro istituzionale è stato proprio con Enas. Negli ultimi tre anni assieme al sindaco di Nurri e grazie ai tecnici dell’Ente abbiamo seguito passo dopo passo la progettazione dell’opera».

L’importo assegnato dalla Regione permetterà di realizzare l’impianto di sollevamento che porterà l’acqua per caduta verso duemila ettari di terreni. «Si tratta», ha spiegato Atzeni, «di terreni arati o destinati a pascolo: grazie all’acqua potremo cambiare il sistema produttivo. Col tempo l’attività dell’allevamento ha prevalso su quella agricola, questo progetto ci darà la possibilità di un’attività alternativa o complementare».

Il bacino

Dalla realizzazione dei due bacini artificiali del Flumendosa e del Mulargia (quasi 670 milioni di cubi d’acqua), la gente di questo territorio attende la realizzazione dell’impianto irriguo del comprensorio Orroli-Nurri. «È assurdo», ha detto Atzeni, «i nostri invasi portano l’acqua al Campidano di Cagliari e noi non ne abbiamo mai avuto». «Sono state espropriate le terre più fertili», ha aggiunto Boi, «con la promessa di vantaggi che non sono mai arrivati».

«È un passaggio epocale», ha commentato il presidente dell’Unione Pastori di Nurri Salvatore Pala, «apre una finestra per diversificare le attività, anche la nostra cooperativa potrà avere produzioni migliori, prendo atto con piacere che qualcuno abbia capito l’importanza dell’irrigazione in queste zone».

Manca ancora un passaggio che è quello del terzo lotto che porterebbe l’acqua nell’area a sud dell’abitato di Nurri: la parola passa alla prossima giunta regionale.

