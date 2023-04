Dal Molo Vecchio di Porto Cervo via al Rally Storico Costa Smeralda 

Dopo due ventose giornate dedicate alle ricognizioni, si apre oggi il 6º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, 2ª data del Campionato Italiano Auto Storiche Aci Sport e, da due anni, Trofeo Martini. La manifestazione organizzata dall’Aci Sassari, con base a Porto Cervo, entrerà nel vivo con le verifiche, seguite dalla partenza delle 104 vetture, in programma come di consueto al Molo Vecchio di Porto Cervo. Alle 12 sul palco le 16 auto in livrea Martini del Rally Vintage, raduno non competitivo che avrà come apripista l’attesissima Lancia S4 guidata dalle leggende finlandesi Markku Alen e Ilkka Kivimaki. Alle 13, con Miki Biasion e Francesco Cozzula sulla Kimera Evo 037 a fare strada, lo start delle 62 vetture del rally, in cui si preannuncia una lotta serrata tra le Porsche dei sardi Farris-Pirisinu, che partiranno col numero 1, e quelle di Mannino-Giannone, primi nel 2022, Lo Presti-Biglieri e Musti-Benenti. Da non sottovalutare la Sierra Cosworth di Pierangioli-Salis e la Ritmo di Luise-Ferro.

Il programma

Tra le 14 in corsa per il Trofeo A112 Abarth, invece, occhi puntati su Droandi-Fornasiero, a caccia del tris di vittorie consecutive. A seguire, i 5 equipaggi della Regolarità Sport e i 21 della Media, gara tricolore ed europea. Oggi i doppi passaggi sulla San Pasquale (13,64 km, ore 13.50 e 16.05) e l’Aglientu (17,95 km, 14.30 e 16.45), coi riordini ad Aglientu e San Pantaleo, domani Lo Sfossato (11,80 km, ore 10.35 e 13.35), Calangianus (11,97 km, 11.20 e 14.20) e podio al Molo Vecchio.

