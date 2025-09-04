Dal miracolo Olimpia alle divise delle Nazionali 

Milano. Il blu della nazionale di calcio o il tricolore sulle sue divise olimpiche. E poi il basket. È stata un’autentica passione quella di Giorgio Armani per lo sport; in particolare per la pallacanestro di cui è stato prima tifoso, poi sponsor, fino a diventare proprietario dell’Olimpia Milano.

Così, tra le mille voci di cordoglio, tante sono quelle da sportivi e società, con l’Italia del calcio che lo ricorderà oggi a Bergamo prima della partita con l’Estonia e quella del basket in campo ieri agli Europei con il lutto al braccio. «È stato la medaglia d’oro dell’eleganza», le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, come omaggio alle divise che Armani ha disegnato per gli atleti olimpici da Londra 2012. «Un genio, il Leonardo da Vinci italiano dei tempi moderni», disse di lui Dan Peterson, il coach americano richiamato dallo stilista alla guida dell’Olimpia nel 2011, tre anni dopo l’acquisto del club e dopo qualche stagione da sponsor; un’operazione di cuore più che economica. «Mi costa tantissimi soldi, ma ne sono orgoglioso», ammise lo stilista. Solo diversi anni dopo, Peterson raccontò che nel loro primo incontro Armani si era fermato prima di stringergli la mano, notando il polsino che sporgeva troppo dalla manica della giacca. «Il giorno dopo, mi riportarono in sartoria...». Lo stile prima di tutto, anche nello sport.

«Se ne è andata un’icona del nostro tempo. Quando giocava con i nostri figli aveva una luce agli occhi molto umana, lo si vedeva proprio felice di far sorridere i bimbi, anche quando noi eravamo molto concentrati sulla partita. Trasmetteva grande umanità e questo forse è il ricordo più dolce forse che ho del signor Armani», racconta il sardo Gigi Datome, capo delegazione della nazionale di basket ed ex giocatore dell’Olimpia.

E di trionfi, sotto la presidenza di Giorgio Armani, l’Olimpia ne ha colti diversi, a cominciare dai sei scudetti che il patron-stilista festeggiava andando in campo con i suoi giocatori. Lo sport, aveva raccontato Armani, «ha ancora la capacità di emozionare», e per questo lo aveva reso «parte del mio lavoro», con una linea dedicata EA7, dove il numero è un riferimento all’amico Andry Shevchenko, col quale si passò la fiaccola olimpica di Torino 2006. «Credo nel potere positivo dell’atto agonistico: l’uso intelligente della disciplina e l’abitudine alla sfida leale danno vita a una miscela che dà energia agli atleti e agli spettatori». La conseguenza naturale sono state le numerose partnership avviate, a cominciare da quella con il Team Italia alle Olimpiadi, cominciata nel 2012 e ancora in piedi fino a Milano-Cortina. Vestono Armani la nazionale di calcio, maschile e femminile, e quella di sci. Hanno indossato le sue giacche il Napoli dello scudetto 2023 e da questa stagione i calciatori della Juve. Soprattutto, sono tanti i campioni-testimonial di un’idea di eleganza, e tanti altri gli sportivi alle sue sfilate: Paola Egonu, Charles Leclerc, Lorenzo Sonego, Sofia Goggia, Simone Giannelli, Bebe Vio. Altri, come Serena Williams e Carl Lewis sono diventate “facce da s port” in un volume curato da Armani, con i grandi fotografi Testino o Leibovitz.

