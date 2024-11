«Dal mio orto prendi ciò che vuoi» 

«Prendi quanto vuoi, lascia quanto puoi». Un cartello affisso al civico 2 di via De Nicola a Serramanna accompagna cassette di melograni e mandaranci. Un esperimento che per Ilenia Sara Perra, 42 anni, sarta e studiosa di botanica, potrebbe evitare lo spreco, promuovere il baratto e far aumentare la varietà di frutti raccolti nell’orto.

L’idea

«Da diversi anni coltivo l’orto di mio suocero, a pochi chilometri dal centro abitato, praticamente da sola, a mano e senza l’uso di macchinari agricoli, fitofarmaci e concimi di sintesi. La produzione è ovviamente poca e destinata alla famiglia, ma in certi periodi c’è abbondanza di frutta o verdura, nonostante io faccia conserve o la congeli. Un vero peccato. Mi capita spesso di regalarla, ma stavolta ho voluto sperimentare ciò che ho visto nel Nord Italia, quindi in accordo con mio marito Samuele, abbiamo deciso di mettere fuori casa la frutta appena raccolta in cambio di un’offerta libera. Non saprò mai chi ha preso o se e quanto ha lasciato», racconta nella sua casa in paese. «Ho pubblicizzato l’esperimento sui social chiedendo di portare un recipiente e di prendere solo il quantitativo che realmente andranno a consumare per evitare sprechi», precisa. Un’intuizione avuta durante ma che prende spunto anche dai ricordi di infanzia: «Ricordo benissimo quanto le mie nonne si aiutassero con le vicine di casa – continua Ilenia –. La pratica del mettere a disposizione il “proprio” senza un tariffario è un qualcosa di antico e ben noto che al giorno d’oggi è più difficile da mettere in pratica perché si tende a fare le cose per lucro, con distacco e diffidenza. Credo che dovremmo essere più aperti al prossimo, scambiare ma anche regalare, se possibile, ciò che abbiamo».

Il sistema

Da quando ha preso a metter fuori i frutti del proprio orto, la 42enne ha ricevuto in offerta solo quattro euro, ma non è il denaro quello che le importa di più. «Spero che a prendere la frutta e la verdura siano state delle persone bisognose, mi auguro di averle aiutate – è il suo auspicio –. Non è la prima volta che metto a disposizione ciò che produco in cambio di una libera e consapevole offerta. Da anni organizzo laboratori di sartoria dedicati prevalentemente al riciclo di abiti, dunque contro la moda usa e getta, ma sostengo anche di cucina ecosostenibile che prevede ricette totalmente prive di ingredienti industriali. È una questione di metodo e devo dire che dà soddisfazione, magari non tanto a livello economico, ma di certo dal punto di vista umano perché permette a chiunque, in modo assolutamente democratico, di prendere parte al processo e si creano legami bellissimi che valgono decisamente più del denaro. Questo sistema si basa sulla fiducia reciproca e sul rispetto. Spero di cuore che possa essere da esempio».

