Dal mercato tutelato a quello libero: opportunità e consigli 

Passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia: cosa è? Quando e come avverrà? Riguarda tutti? E soprattutto: conviene o no ai sardi che pagano le bollette? A queste e altre domande è stata data risposta ieri durante un talk di approfondimento dedicato ai consumatori organizzato nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda, moderato dal caporedattore Giuseppe Deiana e trasmesso in diretta streaming su Unionesarda.it. Un’ora di “servizio pubblico” con le istruzioni per l’uso nella gestione di una virata epocale per le bollette della luce. Gli utenti sono già liberi di scegliere a quale fornitore rivolgersi e a quali condizioni contrattuali aderire. Per chi non l’avrà fatto, dal 1° luglio la decisione è già presa da Arera, che ha messo a gara le forniture di tutta Italia, per territori: escluse alcune eccezioni, i clienti entreranno nel mercato a tutele graduali. Passeranno da Enel Servizio Elettrico a Illumia se vivono nelle province di Sassari e Nuoro, mentre verranno serviti da A2A Energia i residenti delle province di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano.

A2A cresce in Sardegna

Ospiti dell’incontro sono stati i rappresentanti della società nata in Lombardia, che sta vivendo una forte espansione su tutto il territorio nazionale: il presidente e amministratore delegato di A2A Energia, Andrea Cavallini, e il responsabile marketing della società, Paolo Bellotti. In studio anche Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell’Istituto Bruno Leoni. In collegamento, invece, Fabrizio Pilo, prorettore per l’Innovazione dell’Università di Cagliari. «In questa fase è importante una comunicazione chiara: parliamo di un argomento che tocca le tasche di tutti noi, quello delle bollette», ha esordito Cavallini. «Siamo già presenti in Sardegna con 40 mila clienti», ha aggiunto, riferendosi alle forniture per le piccole e medie imprese, già passate alle tutele graduali. Ora tocca alle famiglie: «Siamo convinti», ha detto ancora Cavallini, «che la concorrenza porti grandi possibilità per tutti. Per capirci: con la guerra in Ucraina i clienti del mercato cosiddetto a maggiore tutela hanno visto le loro bollette lievitare, seguendo le fluttuazioni delle quotazioni internazionali. Chi aveva invece un contratto nel mercato libero, a prezzo bloccato, non si è nemmeno accorto dei rincari».

Il mercato sardo

A rafforzare il concetto, l’analisi del professor Pilo, che è partito sfatando un falso mito: «Che in Sardegna l’energia costi più che nel resto d’Italia è falso: c’è il prezzo unico nazionale». È vero invece che «vista la bassa percentuale di utenze passate al mercato libero, con operatori seri che hanno rispettato le condizioni contrattuali del prezzo bloccato», poco più di una su due, «tanti sardi hanno subito gli incrementi registrati nel 2022. Gli utenti possono consultare i portali di comparazione di Arera, per verificare le offerte e analizzarle e capire quali siano più convenienti per le loro esigenze».

La transizione

A luglio non ci saranno passaggi traumatici: se non si transiterà al mercato libero «quello a tutele graduali accompagnerà le famiglie fino a marzo 2027», ha spiegato Bellotti per A2A, «per i clienti ci sarà una tariffa stabilita dall’Arera, l’autorità per l’energia e il gas, per i successivi 33 mesi. Sarà un periodo nel quale i clienti che non ci hanno mai messo la testa potranno informarsi, per effettuare scelte convenienti ed efficaci, e confrontarsi con un fornitore differente, che offrirà servizi e garanzie». Tutti possono decidere di cambiare. Ma c’è chi, se vuole, può affidarsi alla maggior tutela anche dopo il 1° luglio: «Siamo all’atto finale di un percorso iniziato nel 1999», ha rilevato Stagnaro, «ora tutti possono scegliere prezzi e contenuti delle offerte. Mentre per i “clienti vulnerabili”, gli over 75, coloro che si trovano in situazione economica svantaggiata o hanno gravi problemi di salute può restare tutto come ora». Ma non è detto che convenga.

