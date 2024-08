Dal mare decine di sacchi di rifiuti 

Non si sa da dove i rifiuti siano arrivati sino alla costa di Torre delle Stelle. Quasi sicuramente i sacchi, tanti, sono stati scaricati in mare, chissà quando, da qualche peschereccio. Fatto è che giorni fa, quei sacchi ormai puzzolenti di juta e di plastica, bianca e nera, sono capitati a una quarantina di metri dal bagnasciuga dove diversi bambini, dagli otto ai sei anni, facevano il bagno. Quei ragazzini, figli di turisti del nord, non hanno tardato a capire che quei sacchi contenevano immondezza già puzzolente.

Giacomo e Giuditta, di otto anni e mezzo e sei, giocavano coi coetanei Maria ed Ester. Con loro, anche Pietro, Costanza e Giacomo. Loro in acqua, i nonni e i genitori in spiaggia controllavano i loro giochi con i materassini e una tavola. Ogni tanto, un tuffo, davanti alla spiaggia di Cann’e sisa, territorio di Maracalagonis. Qualche sacco dei rifiuti, ormai logorato dai giorni in mare, si è squarciato, liberando in acqua un po' di tutto,: plastica, piatti cucchiai, forchette, lacci di plastica e tanto altro ancora.

I bambini hanno così iniziato caricare i sacchi rimasti integri, sulla loro tavola da gioco, trascinandoli in spiaggia. Altri iniziavano a raccogliere tutto quanto era finito in acqua. I genitori e i nonni dei bimbi, si sono incuriositi e pure loro si sono tuffati in acqua, raggiungendo i piccoli e iniziando, pure loro, a raccogliere quando galleggiava a poche decine di metri dalla sabbia. Ci hanno lavorato tutti assieme, anche con altri bagnanti e dopo un lungo pomeriggio sono riusciti a ripulire il mare con i rifiuti finiti in sacchetti dell’immondezza e nei porta rifiuti sistemati dal Comune sulla spiaggia.

Tutto sembrava finite così. Invece i bambini-ambientalisti pochi giorni dopo hanno iniziato a scrivere il diario di quel pomeriggio nel mare di Torre delle stelle, facendo così conoscere questa loro esperienza. Appunti con titolo iniziale: “Inquinamento, aiutateci a curare l’ambiente marino”. «Era il 30 luglio. Ci siamo subito messi a raccogliere quella schifezza che improvvisamente ci è quasi finita addosso: piatti, forchette, plastica, pezzi di rete e tanti altre cose», raccontano i bambini nei loro appunti. «Non siamo riusciti a raccogliere tutto. Alcune cose facevano proprio schifo».

