Dal mare al cielo, sorge l’Akenta davanti a 70 scafi 

Posti in barca andati a ruba fin da subito per assistere all’emersione dello spumante sottomarino della Cantina di Santa Maria La Palma che, come ogni anno, celebra l’evento con un party, una festa a filo d’acqua con tanti brindisi. È l’Akenta Day, tra tuffi, relax a bordo e poi musica dal vivo e di nuovo vino sulla terra ferma, per l’Akenta Night, nell’enoteca e vineria a due passi dal porto. Il momento dell’emersione delle bottiglie dalla cantina subacquea è sempre spettacolare, un appuntamento seguito ieri da 450 persone sulle otto imbarcazioni ufficiali, mentre altri sessanta scafi si sono avvicinati per assistere allo spettacolo. Radiolina media partner dell’evento.

Intorno alle 11,30, nelle vicinanze di Capo Galera, i sub capitanati da Michele Sanna hanno fatto emergere due cantine subacquee con l’ausilio di speciali palloni. L’attività è stata conclusa con l’intervento dell’elicottero pilotato da Andrea Baccanti che ha sollevato le gabbie portandole sino al punto di stoccaggio. L’operazione ha visto emergere circa 1000 bottiglie di Akènta Sub, contestualmente ne sono state immerse altrettante. ( c. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA