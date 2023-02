Dal Man “The Last Lamentation” 

Altrettanto vari sono gli elementi di studio che crescono costantemente grazie alla sensibilità dei sostenitori del progetto, via via sempre più numerosi «L'aiuto è immenso - afferma Medda - anche l’Isre ci dà una mano permettendoci di consultare il loro archivio. Inizialmente abbiamo lavorato sulla ricostruzione dei gesti, dall'Antico Egitto alla Grecia sino ai giorni nostri. Nella mia mente immagino una ventina di donne vestite a lutto difronte al mare delegate a piangere per tutti i traumi dell'umanità». Una peculiarità arcaica utilizzata per rafforzare la comunità, alleggerendo il peso causato dalla perdita di qualcuno. «Realizzeremo un workshop dove cercheremo queste donne - prosegue la performer - non devono essere necessariamente professioniste. Vorremmo ripescare le lamentatrici, persone a loro vicine o che ne conservano la memoria. Saranno coinvolte ovunque andremo».

Ospiti della direttrice Chiara Gatti, hanno dialogato sull'importanza della tradizione e della rielaborazione del lutto in previsione di una mostra per febbraio 2024 «Il Man si trova al centro dell’Isola - dice Zedda - crocevia tra costumi ed elementi, tra mondo dei vivi e dei morti. Dopo un’accurata indagine realizzeremo un film d’artista in collaborazione con la Sardinia Film Commission». Foto, suoni, performance e linguaggi astratti sono i tasselli da mettere insieme per il raggiungimento dell’obiettivo. «La prima fase del lavoro è iniziata nel 2018 a Beirut - racconta l'artista - in quell’occasione sono riuscita a lavorare con sette donne. Insieme abbiamo realizzato un piccolo video iconografico».

Presentato al Man di Nuoro il progetto “The Last Lamentation” di Valentina Medda, vincitore dell'Italian Council 2022. Un lavoro incentrato sulla riscoperta dell’antica tradizione del lamento funebre dedicato al Mediterraneo. È proprio questo omaggio a riunire al museo nuorese l’artista sarda (ora vive a Bologna), la curatrice del progetto Maria Paola Zedda e Giulia Muroni di Sardegna Teatro.

Il lavoro

Partner

Performance

La performance si terrà ad agosto. Durante gli spostamenti il supporto dei partner è fondamentale, come Sardegna Teatro. «Facciamo parte di una rete europea che comprende 14 soggetti - dice Giulia Muroni - insieme supportiamo anche centri culturali e luoghi marginali. Selezioniamo inoltre artisti in base al loro portfolio, interrogandoci su come possano intervenire nei processi culturali di cui ci occupiamo». Focus conclusivo del lavoro: alimentare le collezioni pubbliche all’interno di musei civici e nazionali promuovendo l’Italia all’estero. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna attraverso Ars-Arte Condivisa in Sardegna.

