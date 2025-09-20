Dal lungomare disastrato alla strage delle palme, Sant’Elia aspetta la svolta 

Mentre in via Borgo Sant'Elia il punteruolo rosso sta letteralmente facendo strage di palme rischiando di rovinare per sempre lo storico skyline della principale via d’accesso al quartiere, dalla parte opposta - sul lungomare attiguo al Lazzaretto - lo scenario appare ancor più desolante.

Ma la colpa, in questo caso, non è del famigerato coleottero asiatico, bensì solo ed esclusivamente dell’incuria dell’uomo. I due chioschi realizzati lungo la passeggiata, peraltro mai assegnati né entrati in funzione, sono stati a più riprese bersagliati dai vandali, ridotti di fatto ad un cumulo di macerie e infine tristemente abbandonati a sé stessi. Degrado spaventoso anche nell’area della ex Arena Grandi Eventi, tra cumuli di rifiuti e carcasse d’auto.

Palme morenti

A distanza di quasi tre lustri dai primi casi di infestazione, in città la lotta contro il punteruolo, non può dirsi conclusa. A Sant'Elia, in particolare, l’insetto ha attaccato numerosi esemplari di palma nella zona dell'Ecocentro comunale. Con effetti devastanti: di alcune piante continua a svettare solo il tronco senza chioma, altre appaiono malate con le foglie gialle e cadenti. «Tutte le palme presenti sono state sottoposte a debite cure nel corso degli anni, l’ultimo intervento risale a maggio», riferisce l’assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «attualmente risultano 6 palme morte (2 da oltre un anno), 3 asintomatiche, 1 sintomatica e 1 colpita da un vecchio attacco. Come già comunicato in passato, il patrimonio palmicolo di Cagliari è tra i più ricchi del Mediterraneo, grazie anche ai periodici trattamenti ai quali le piante sono sottoposte da oltre 10 anni». Periodo in cui, nella maggior parte delle città italiane le palme sono quasi scomparse. «I principali nemici sono il punteruolo e il fusarium che nel tempo hanno sviluppato una resistenza ai trattamenti; inoltre, recentemente, sono state tolte dal commercio le più efficaci molecole risolutive nella lotta al punteruolo e questo ha limitato notevolmente le armi di difesa a nostra disposizione. Grazie, peraltro, al combinato disposto di trattamenti e screening, molte palme colpite si sono poi riprese».

Lungomare in abbandono

Nel frattempo i due chioschi realizzati una decina di anni fa lungo la passeggiata sono finiti in rovina. «Nati per offrire un servizio a cagliaritani e turisti, non sono mai stati aperti», denunciano amareggiati i residenti, «prima li hanno fatti, poi li hanno abbandonati, insomma». Le strutture in cemento e legno restano in balia dei vandali che negli anni hanno causato ingenti danni arrivando perfino ad appiccarvi incendi. Tra assi divelte e mattoni frantumati, di intero è rimasto davvero ben poco. Le scritte ed i disegni osceni realizzati con la vernice spray completano il quadro di degrado.

Tutto fermo

Nel maggio scorso il caso era approdato anche in Consiglio comunale, a seguito di un'interrogazione urgente a firma del consigliere d'opposizione Ferdinando Secchi (Lega - Anima di Sardegna), ma a distanza di cinque mesi non è cambiato niente. Stesso discorso per l’ex Arena spettacoli abbandonata ormai da quasi un decennio. Attualmente tra viale Ferrara e il lungomare, l’unico spettacolo ad andare in scena è il degrado.

