Dal lungomare alle Grotte Cala Gonone diventa un borgo jazz 

Generazioni di musicisti o appassionati sono cresciute con il Cala Gonone Jazz, intuizione dell’associazione Intermezzo. «Se agli esordi il nostro orizzonte era un progetto di attrazione turistica, ora», spiega il direttore artistico Giuseppe Giordano, «l’obiettivo è l’animazione culturale attraverso il jazz». Altra novità imminente è la trasformazione da festival in rassegna. «Sarà l’occasione per valorizzare anche i mesi spalla », sottolinea la sindaca di Dorgali Angela Testoni, «e allungare l’offerta culturale e turistica». Nel 2023 prende corpo una collaborazione inedita: «A ottobre», aggiunge Giordano, «si concretizzerà una collaborazione con il centro di produzione di Paolo Fresu che sarà ospitato al teatro comunale di Cala Gonone».

In cartellone quattordici appuntamenti di grande musica in quattro giornate, dal 26 al 29 luglio. Diverse spazi e modalità di fruizione dei concerti per assicurare momenti di grande spettacolo accanto a esperienze più intime e accoglienti.

I luoghi

Anche per quest’anno i palchi saranno diversi: l’Agorà della Cantina di Dorgali, le Grotte del Bue Marino, l’Arena Palmasera e infine l’Acquario per alcuni eventi collaterali in occasione della mostra temporanea “No flash please”, curata da Giulio Capobianco, in ricordo di uno dei fondatori di Intermezzo e fotografo Gino Crisponi, in cui saranno esposte le immagini di trentasei anni di attività immortalate dai fotografi.

Il programma

Mercoledì 26 luglio: primo appuntamento alla Cantina di Dorgali. A partire dalle 21 sul palco si susseguiranno il coro femminile di Orosei, Urisè, il quartetto – in collaborazione con il Conservatorio Canepa di Sassari- Bad Talent e il trio del giovane e talentuoso pianista francese Adrien Brandeis. Giovedì 27 luglio, sempre in Cantina e stesso orario, il progetto Elät del trombettista sardo Mario Massa che si esibirà con la cantante Mixafortuna e Enrico “Kikko” Sesselego. Seguirà il concerto di Irene Serra, trapianta in UK con il suo ISQ che si avvale della presenza dei musicisti Richard Sadler al contrabbasso, Luca Boscagin alle chitarre e Chris Nickolls alla batteria.

Venerdì 28 luglio si riparte da Gonone, alle 11 imbarco verso le Grotte del Bue Marino per due concerti: il violoncellista cagliaritano Gianluca Pischedda e il progetto Family dell’arpista Edmar Castaneda accompagnato dalla voce di Andrea Tierra. Dalle 19,30 il lungomare Palmasera – Villaggio del Jazz, si animerà con il Dj set di Momak, seguito da “The Living Room” in collaborazione con l’Accademia Siena Jazz. A concludere Vanessa Rubin accompagnata da Danny Grissett al piano, Josh Ginsburg al basso e Mario Gonzi alla batteria.

Gran finale

Sabato 29 si replica alle Grotte del Bue Marino con il progetto Sound from the womb. Natasa Mirkovic alla voce, Jarrod Cagwin alle percussioni, Gavino Murgia ai sassofoni, flauti e voce, sono i musicisti che daranno vita a una produzione originale per il festival.Al Villaggio del Jazz, dalle 19,30 DJ Cris. Subito dopo i More of Lies del trio Moroni/Marsico/Guarino. E a chiudere l’eclettico Tonino Carotone, con l’ultimo appassionato lavoro “Etiliko Romantiko”.

