Dal litorale a Is Arenas: stanziati 150mila euro per la condotta fognaria  

Il Comune trova le risorse per completare l’allaccio della condotta fognaria del litorale al depuratore di Is Arenas: 150mila euro stanziati in bilancio con l’ultima manovra finanziaria votata in Consiglio. Un intervento che consente di completare l’iter e di procedere con il collaudo del sistema di collettori fognari che dal Margine Rosso arriva a Is Arenas, passando lungo gli argini delle saline dietro via San Benedetto e via S’Arrulloni.

«Un’opera attesissima da tanti quartesi che finalmente potrà vedere la luce», il commento del sindaco Graziano Milia dopo il sì nell’Aula di via Porcu. «Restano inoltre a bilancio i 70mila euro già previsti per la progettazione della condotta fognaria di Sa Serrixedda, che dovrà poi essere realizzata dal gestore unico del servizio idrico Abbanoa».

Distribuite anche le risorse aggiuntive del Fondo unico finanziato dalla Regione, poco più di 700mila euro: 100mila per i progetti di inclusione sociale, altrettanti per azioni di supporto alle famiglie nella ricerca degli alloggi, altri 50 per l’assistenza economica ai nuclei indigenti. Stessa cifra alla Protezione civile, e infine i finanziamenti per la cultura. «Ribadiamo il nostro impegno anche con risorse destinate al patrimonio architettonico», aggiunge Milia, «puntando sul recupero delle nostre chiese romaniche: dopo la chiesa di San Benedetto, ora ci sono i fondi per San Pietro di Ponte». ( f. l. )

