Dal Limbara a Tavolara: «Giù le mani» 

No alla trasformazione dell’area buffer alle pendici del Limbara in un grande sito di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte eolica e solare, no ai campi offshore davanti a Olbia e alla Costa Smeralda, no alla centrale eolica flottante “Mistral” a largo di Capo Caccia. Raffica di no degli ambientalisti sardi e dei movimenti anti speculazione ai progetti di mega impianti nel Nord dell’Isola. Ieri pomeriggio Tempio è diventata il cuore pulsante della protesta contro le installazioni non concertate di grandi parchi eolici (mare e terra) e degli impianti fotovoltaici alle pendici del Limbara. lI Coordinamento Gallura ha convocato un incontro nell’auditorium dell’Istituto Euromediterraneo, dedicato ai progetti previsti (alcuni già realizzati) nella ex Zir Alta Gallura, un’area di grande pregio ambientale alle pendici del Limbara. Ma è stata anche l’occasione per ribadire il no ai parchi offshore a largo di Olbia. Il Coordinamento contesta le posizioni del sindaco di Tempio, Gianni Addis per il via libera al progetto Smart Grid. Il movimento sardo antispeculazione eolica e fotovoltaica considera sbagliata anche la posizione del primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, che non boccia i progetti degli impianti offshore a quaranta chilometri dal Golfo di Olbia.

«Non toccate il Limbara»

Ieri pomeriggio il sindaco di Tempio Gianni Addis e l’assessore comunale, Paolo Cossu, si sono confrontati con il Coordinamento e con centinaia di persone presenti nell’auditorium dell’Euromediterraneo. I toni del dibattito sono stati a tratti tesi e aspri. Le portavoci del Coordinamento (tra le quali Marta Tola, Maria Antonietta Pirrigheddu e Maria Grazia Demontis) hanno posto agli amministratori una questione di fondo: c’è un cambiamento di Tempio e del suo territorio che vede la comunità locale completamente tagliata fuori. Il riferimento è al polo di produzione e stoccaggio della energia elettrica nella zona industriale di Tempio. Si parla di impianti fotovoltaici, centrali di accumulo, una centrale a idrogeno e un sistema per la captazione, separazione e stoccaggio della Co2. Il tutto in un’area di pregio naturalistico alle falde del Limbara. Per il Coordinamento una rivoluzione e che i tempiesi subiscono senza essere stati consultati. Stesso discorso che vale anche per gli impianti offshore a Olbia.

Il sindaco Gianni Addis ha detto: «La nostra è stata una scelta ambientalista e di tutela del territorio. Noi abbiamo indicato alla Regione un’unica area idonea e così salvaguardiamo il resto del territorio. Ci sono progetti per interventi solo nella Zona Industriale». L’assessore Paolo Cossu ha aggiunto: «Non è stato facile ottenere questo risultato perché le aree ambite dalle multinazionali sono altre nel nostro territorio, che è di circa 260 chilometri quadrati». Il Coordinamento ritiene invece che la zona alle pendici del Limbara sia esposta a un rischio ambientale pesantissimo.

Capo Caccia

Ieri il ministero dell’Ambiente ha chiesto integrazioni delle schede progettuali del Parco Eolico flottante Mistral (Capo Caccia), tra le questioni da approfondire ci sono gli effetti sul “microclima locale (aumento della temperatura e della nebbiosità, ecc.) e sull’ondosità”. Il Grig (Gruppo di intervento giuridico) ritiene necessario un approfondimento tecnico sulla compatibilità ambientale degli aerogeneratori davanti a Capo Caccia.

