Dal liceo “Croce” per donare il sangue 

L'assenza da scuola questa volta è giustificata. Gli studenti della 5ª A del liceo musicale “Croce” ieri si sono recati al Centro trasfusionale dell’ospedale “San Martino” per donare il sangue, rispondendo all’invito dei medici del Servizio diretto da Mauro Murgia.

Otto alunni hanno scelto di aderire al progetto di sensibilizzazione portato avanti dall’Asl nelle scuole. Già coinvolte, dallo scorso mese, diverse decine di studenti provenienti dagli altri Istituti. Per gli studenti ieri è stato il battesimo della donazione, tutti consapevoli del gesto che stavano compiendo.

«La giornata – ha spiegato Mauro Murgia – rientra in un più ampio progetto che stiamo portando avanti nelle scuole superiori ormai da diversi anni. Un progetto che si articola in due fasi: nella prima organizziamo degli incontri negli istituti superiori nei quali spieghiamo ai ragazzi perché è importante donare il sangue, nella seconda fase sono loro che, volontariamente, grazie alla collaborazione degli insegnanti, vengono al nostro Centro trasfusionale a donare. Noi non facciamo altro che instillare in loro un seme di generosità, che poi coltiveranno nel tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA