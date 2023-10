Dal Libano alla Sardegna per imparare a fare impresa 

Tre giornate di stage con l’obiettivo di apprendere dalle imprenditrici locali i metodi per creare opportunità di lavoro. Dal 18 al 20 ottobre, una delegazione di studentesse palestinesi sarà ospite del Comune nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Po.Se.Do, potenziamento socio-economico delle rifugiate in Libano.

Un progetto finanziato dalla Regione, che mira a sostenere l'imprenditoria femminile all’interno dei campi profughi palestinesi, promosso dall’associazione Amicizia Sardegna Palestina in collaborazione con la commissione Pari opportunità e l’assessorato ai Servizi sociali del Comune. Le protagoniste saranno le due stagiste, Sara Mustapah e Alaa Abdullah, esponenti dell’Associazione Nuwat-Social Solidarity Center, che attraverso le competenze acquisite in Sardegna potranno riportare i modelli e le buone prassi nel contesto economico dei campi, puntando sull’emancipazione sociale ed economica delle donne in quei difficili contesti.

Oltre alla tappa di Quartu, saranno organizzati altri incontri con alcune realtà imprenditoriali a Santu Lussurgiu, Tramatza, Crastu. Domani l’arrivo in città, con l’accoglienza da parte della commissione Pari opportunità nel palazzo comunale, insieme alla presidente Elisa Usalla. Da giovedì gli incontri curati dall’assessorato ai Servizi sociali, sino a venerdì con la presentazione pubblica del progetto regionale a Sa Dom’e Farra.

