Dal Lecce in giù rischiano tutte 

Signori, fate il vostro gioco. Per il Cagliari, ma non solo, questa è l’ultima settimana di riflessione, prima di iniziare una corsa matta e disperata: nove giornate in poco meno di due mesi, dal 30 marzo al 26 maggio, per guadagnarsi la conferma della Serie A o sprofondare nell'inferno della Serie B. Un inferno dove la Salernitana, salvo miracoli e al quarto allenatore stagionale, sembra aver già prenotato un posto per l'anno che verrà. Per gli altri due, sette squadre raccolte in cinque punti, come mai si era visto nelle nove giornate conclusive degli ultimi dieci campionati.

Tutti insieme

La Salernitana è staccata, con appena 14 punti e a ben undici lunghezze dalla zona salvezza. Per il resto stanno tutte lì: il Lecce guida la volata, con 28 punti, davanti a Udinese (27), Cagliari e Verona (26), Empoli (25), Frosinone (24) e Sassuolo (23). Prendendo in considerazione le ultime dieci stagioni, mai si era visto un “mischione” simile. Nel 2015-16, la lotta salvezza vedeva il Verona staccato e ormai condannato, con altre sei squadre coinvolte e racchiuse in sette punti. Come due anni dopo, col Benevento fanalino di coda e senza speranze e sei squadre tra i 29 punti del Cagliari e i 22 del Verona. Infine, nel 2020-21, dieci punti racchiudevano sei formazioni, col Crotone in caduta libera. In tutte le altre stagioni, la corsa sembrava riservata a poche concorrenti, con qualche sorpresa.

Attenti alla statistica

Prendendo in considerazione i campionati dal 2013-14, in cinque circostanze (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20) le ultime tre a nove giornate dalla fine sono state anche le tre squadre poi scivolate in Serie B. Tra queste, il Cagliari del primo anno dell'era Giulini, che nelle ultime nove partite non riuscì a recuperare i 5 punti che lo distanziavano dall'Atalanta, allora frequentatrice dei bassifondi della A. Se l'en plein è arrivato in metà degli ultimi dieci campionati, nello stesso arco di tempo due delle tre retrocesse sono uscite dal terzetto che chiudeva la classifica alla giornata numero 29. Come a dire che, stando alla statistica, due tra Salernitana, Sassuolo e Frosinone oggi non hanno speranze di salvezza.

I ribaltoni

Sono quindi cinque le stagioni in cui una delle ultime tre, a nove giornate dalla fine, ha evitato il capitombolo. Tra queste, il Cagliari del 2020-21, che si era presentato al rush finale da terzultimo, a -3 dal Toro quartultimo. Ma la squadra di Semplici centrò un piccolo miracolo, raggiungendo e superando il Benevento di Inzaghi, che aveva addirittura 8 punti di vantaggio sui rossoblù, ma che nelle ultime nove giornate perse lo scontro diretto e mise insieme appena 3 punti. L'anno dopo sarà proprio il Cagliari a crollare nel finale, dilapidando il +3 sulla Salernitana e collezionando appena 5 punti nelle nove gare finali. Anche al Sassuolo, penultimo nel 2013-14, riuscì la rimonta, recuperando 5 punti al Bologna. Ma il vero miracolo resta quello del Crotone nella stagione 2016-17, penultimo con 14 punti e a -8 dall'Empoli. I calabresi conquistarono 20 punti in nove partite, superando i toscani e centrando una salvezza leggendaria. Infine, lo scorso anno il Verona negli ultimi nove turni ha recuperato il -4 dallo Spezia, per poi battere i liguri in uno spareggio-salvezza che in Serie A non si vedeva dal 2005 (Parma-Bologna, con la condanna dei rossoblù). Opzione non improbabile, vista l'ammucchiata di quest'anno, e con la novità del doppio confronto con andata e ritorno. Si salvi chi può.

