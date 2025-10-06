Dal kite surf una vetrina mondiale 

Quartu capitale mondiale del kite surf per una settimana, una vetrina turistica eccezionale per la città e il suo litorale. Un debutto nella scena dello sport internazionale che ha portato in città 400 persone fra atleti arrivati da tutto il mondo, staff e familiari al seguito, oltre a tanti curiosi e tifosi che per una settimana hanno affollato la spiaggia del Poetto diventata teatro di gara della nona edizione del Sardinia Grand Slam. «Qui è bellissimo», il commento degli sportivi impegnati per giorni nelle regate, compreso il neo campione mondiale Riccardo Pianosi, innamorato di Quartu tanto da trasferire qui la sua residenza.

Evento mondiale

Ventinove Paesi coinvolti, cinque continenti e il meglio del foil mondiale. «Abbiamo vinto la scommessa», le parole dell’organizzatore Gian Domenico Nieddu, di Glesport, «il litorale di Quartu si è dimostrato all’altezza delle aspettative. Siamo stati felici del riscontro ottenuto da parte degli atleti, che confermano quanto sia piacevole questa meta per lo svolgimento delle competizioni di questo livello e quanto sia gradevole trascorrere questo periodo in Sardegna». Soddisfatto anche Mirko Babini, presidente di international Kitefoil Association: «Gli atleti hanno adorato la location, il mare di Quartu si è rivelato una scelta vincente”.

Vetrina turistica

Un evento sportivo trasmesso nelle tv di mezzo mondo che ha fatto registrare il pienone nelle strutture ricettive del litorale quartese, ma anche in quello cagliaritano dove sono in corso i mondiali di vela. Dagli hotel, ai bed and breakfast, sino alle case vacanze del Margine Rosso scelte dagli sportivi per soggiornare in questo periodo. E c’è chi da tempo è diventato quartese d’adozione. «Ho scelto di vivere qui, in Sardegna», dice Pianosi, neo campione del mondo di Formula kite e primo italiano a guadagnare questo titolo. «Purtroppo ho sempre troppo poco tempo per trattenermi, ma è sempre bello quando mi trovo qui», conclude l’atleta iridato che mette il primo importante tassello verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tony Vodisek, della nazionale slovena è in città da settimane, e ha deciso di trattenersi anche dopo il campionato: «In questo periodo a casa mia la mattina ci sono 10 gradi, qui l’estate si prolunga ed è uno dei più bei posti d’Europa».

La tassa di soggiorno

Una scommessa in chiave turistica rivelata vincente per il Comune, che sulla manifestazione mondiale ha investito una parte degli incassi dell’imposta di soggiorno. «Siamo davvero felici di aver portato a Quartu un evento così importante e partecipato», sottolinea l'assessora allo Sport Cinzia Carta. «Al Poetto si è respirata un’atmosfera unica, e il coinvolgimento della città è stato trasversale: non solo strutture ricettive, attività di ristorazione e locali, ma anche gli istituti scolastici e in particolare la scuola Porcu-Satta». E aggiunge: «Ci sono tutti i presupposti perché questo sia solo il primo di una lunga serie di eventi sportivi internazionali sul nostro territorio».

Albergatori felici

Un successo anche per gli albergatori. «La manifestazione ha avuto un’ottima ricaduta turistica generale sul territorio», conferma Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna e titolare dell’hotel Califfo. «Ben vengano altri eventi sportivi di questo livello, organizzati fra l’altro nei mesi di spalla e quindi nell’ottica di un turismo che va oltre il periodo estivo».

