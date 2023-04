Dal kayak al padel: gli studenti escono dalle palestre 

Sono lontani i tempi in cui erano soltanto una corsetta e due tiri a un pallone. Adesso anche nelle scuole quartesi gli alunni praticano gli sport più disparati: vanno in kayak, tirano con l’arco, fanno scherma, salgono in barca a vela e girano in bicicletta per i parchi e le strade della città. Una miriade di attività per ribadire ancora una volta, quanto lo sport è importante non solo dal punto di vista del benessere fisico, ma perché aiuta a socializzare, insegna a stare in gruppo, insomma è una palestra di vita.

L’istituto Porcu Satta in via Turati, è l’unica scuola in Sardegna a far parte di una rete sportiva di 62 istituti ad indirizzo sportivo. Gli studenti nell’arco del triennio praticano 21 attività. Si comincia in prima con la vela con l’utilizzo delle imbarcazioni optmist e poi, l’equitazione, il nuoto, il beach volley, l’atletica leggera, la pallacanestro e il badminton. Le classi seconde iniziano con il windsurf o con il catamarano, per proseguire con il ciclismo, il baseball, il pattinaggio, il beach tennis, la canoa e il tennis. Le terze svolgono attività più complesse, per la vela, infatti, utilizzano le imbarcazioni 5-5-5, proseguono poi con judo, immersione con l’utilizzo delle bombole, arrampicata, padel, l’hockey su prato e scherma, sport che è uno dei pezzi forti anche dell’Istituto Comprensivo tre, dove con gli Arcieri di Sardegna si è fatto anche un corso di tiro con l’arco.

«Abbiamo partecipato ai progetti del Ministero in collaborazione con il Coni», spiega la dirigente dell’Ic 3 Maria Gabriella Bussu, «tra cui c’era il tiro con l’arco con gli arcieri di Sardegna, che è stata un’esperienza travolgente. Non pensavo di trovare tutto questo entusiasmo tra i ragazzi. E poi abbiamo avuto la fortuna di avere tra i nostri insegnanti di attività motoria Simone Piredda che è anche maestro di scherma ed ha insegnato questa disciplina».

L’Istituto comprensivo 5 di recente ha organizzato una giornata di confronto con diversi atleti che hanno parlato ai ragazzi di sport e inclusione, tra cui la velocista Dalia Kaddari. La dirigente Aurelia Orrù sta organizzando una dama vivente in via Perdalonga. «Purtroppo siamo rimasti per un anno senza palestra, che è stata ristrutturata, ma non abbiamo fatto mancare le attività a cominciare dal calcio a 5, anche femminile, per tutti, anche la scuola dell’infanzia».

Tanto sport anche nell’istituto comprensivo 2 Maria Lai. «Le classi prime della scuola secondaria e le quinte della primaria fanno kayak,con la società Le Saline Cagliari», dice la dirigente Maria Iole Nieddu, «e poi c’è l’Edubike, l’uso della bicicletta con educazione stradale per due classi della secondaria e 7 della primaria. E ancora badminton e pallavolo nelle ore di scienze motorie. Lo sport è un’ottima disciplina non solo per educare a un corretto stile di vita. Andare al Poetto in kayak mette in contatto con la natura e fa conoscere le regole del mare. Un conto è stare in palestra, un altro fare attività fuori».