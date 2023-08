Dal grande exploit di Wembley ai rigori di Jorginho 

Roma. L’Europeo riportato in Italia dopo 53 anni, l’abbraccio in lacrime all’amico Vialli sul prato di Wembley dove avevano perso insieme una finale di Coppa Campioni, i record di vittorie, il gioco. Ma anche la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, lo smalto smarrito dopo quel doppio rigore sbagliato contro la Svizzera da Jorginho. E un j’accuse negli ultimi mesi che suonava da preavviso: «Non dite che il calcio italiano è rinato».

Sono cinque anni da montagne russe quelli di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Chiamato a risollevare l’azzurro nel 2018 dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, lascia dopo la delusione per l’assenza da Qatar 2022 e con una qualificazione a Euro 2024 ancora in ballo. Il tecnico di Jesi approda alla panchina della nazionale a maggio del 2018, dopo le vittorie da allenatore dell’Inter, del City e dello Zenit. Dal club di San Pietroburgo Mancini si libera per compiere il suo destino azzurro: da giocatore ha fallito gli appuntamenti che contano, da ct deve rifondare la nazionale. E in effetti, la cavalcata azzurra con Mancini è un’esplosione di gioco, gol, vittorie, risultati e consensi, dopo un inizio appena stentato. Per arrivare all’Europeo vinto nel 2021 il giorno 11 luglio - data simbolo: è la stessa della finale ‘82 - ai rigori contro l’Inghilterra a Wembley, Mancini inanella una serie di risultati positivi che lo collocano davanti a mostri sacri della storia azzurra. Tra il novembre 2020 e luglio 2021 la sua Italia, impostata su 4-3-3 e possesso palla, fa 13 vittorie di fila, la miglior striscia positiva di sempre, meglio nei numeri Pozzo. Tra il 2018 e il 2021, i 32 risultati utili consecutivi lo rendono il ct meno sconfitto della storia del calcio mondiale.

