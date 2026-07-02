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Mandas.
03 luglio 2026 alle 00:36

Dal Governo 3,8 milioni per la caserma dei pompieri 

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Via libera del Consiglio comunale di Mandas all’iter amministrativo per realizzare la nuova caserma dei vigili del fuoco. L’assemblea ha approvato la variazione al Documento unico di programmazione e l’inserimento in bilancio del finanziamento ministeriale da 3,8 milioni di euro, passaggio indispensabile per procedere con la progettazione esecutiva e la gara d’appalto.

L’opera è attesa da oltre 20 anni per migliorare la sicurezza in un’ampia porzione della Sardegna centro-meridionale perché potenzierà l’attività del distaccamento permanente di Mandas, punto di riferimento per i territori di Trexenta, Gerrei, parte della Marmilla, Sarcidano e Barbagia di Seulo.

Il finanziamento è stato assegnato dal ministero dell’Interno. Col via libera del Consiglio comunale l’amministrazione cittadina potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo, passaggio preliminare alla gara d’appalto per la costruzione della nuova caserma. «Un altro sogno che sta per realizzarsi», ha commentato il sindaco Umberto Oppus, evidenziando il valore strategico dell’investimento per il territorio e ringraziando per il contributo offerto al raggiungimento dell’obiettivo Nicola Micele, direttore regionale dei vigili del Fuoco, il comandante provinciale Luca Manselli e Antonio Giordano, già comandante a Cagliari e oggi vice capo del Reparto infrastrutture del Corpo nazionale dei pompieri.

L'approvazione è l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2002, quando a Mandas fu istituito il Distaccamento volontario dei vigili del fuoco dopo tre anni di attività estiva. Nel 2007 arrivò il riconoscimento del Distaccamento misto, mentre nel 2015 venne istituito il Distaccamento permanente inaugurato ufficialmente nel 2018. Con la nuova caserma il presidio potrà contare su una sede moderna e adeguata alle esigenze operative, migliorando ulteriormente la capacità di risposta alle emergenze, dagli incendi agli interventi di protezione civile.

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