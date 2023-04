Dal Governo 1,5 miliardi per famiglie e natalità 

Per rilanciare la natalità e il sostegno alle famiglie con figli - di fronte al calo demografico italiano culminato nel 2022 nel record negativo di appena 392mila nuove nascite - il Governo ha già messo un miliardo e mezzo di euro nella Legge di bilancio. E la ministra della famiglia Eugenia Roccella punta a un ventaglio di misure come l'implementazione di consultori e welfare aziendale, oltre al bollino rosa per le imprese che rispettano la parità di genere, ad esempio non penalizzando carriera e occupazione delle donne e delle mamme. Tra gli obiettivi, anche quello di arrivare entro la legislatura a potenziare l'assegno unico per i figli rendendolo universale, ovvero farne un diritto sganciato dal reddito dei genitori e dunque dall'Isee. Chiaramente serviranno adeguate coperture finanziarie e per questo anche la modifica del Reddito di cittadinanza sarà orientata sulla “dimensione” della famiglia.

Sull'assegno unico, il Governo ha provveduto ad aumentare del 50% l'importo - salito da 175 a 262 euro mensili - per i figli con meno di un anno, mentre la base di 175 euro per le altre fasce di età decresce in base all'Isee del nucleo familiare, fino ad arrivare a 50 euro per quelli che superano la soglia dei 40mila euro o che non presentano nessun dato sull'indice della loro situazione economica. È stato anche introdotto un ulteriore mese di congedo parentale fino al sesto anno del bambino, retribuito all'80% dello stipendio rispetto al 30% degli altri mesi, e che può essere utilizzato alternativamente dal padre o dalla madre del neonato.

RIPRODUZIONE RISERVATA