Dal gospel al tenore, quell’incontro tra culture nella Valle del Cedrino 

Dopo le tradizioni popolari, con i canti e i balli dei Tenores Remunnu ’e Locu di Bitti e un tuffo nelle sonorità dei Tazenda che ieri hanno regalato al pubblico un concerto acustico d’eccezione a Orosei, domani secondo appuntamento con la rassegna che fino a sabato 30 dicembre animerà i comuni della Valle del Cedrino con Piero Marras, la musica gospel e Nate Brown.

Virtuosi

A Galtellì domani il Concerto Gospel di Natale si terrà nella Chiesa di San Pietro, alle 18. Il sindaco Franco Solinas ha programmato una ricca giornata nel borgo di Grazia Deledda che vedrà protagonista il celebre gruppo americano Nate Brown & One Voice, tra i più apprezzati interpreti della musica afroamericana nata all’inizio del Novecento dal canto degli schiavi nei campi di cotone. Direttamente da Washington D.C., diretto da Nate Brown, torna in Italia il gruppo composto da sette straordinari virtuosi che promettono di lasciare a bocca aperta i tanti appassionati del genere. Si tratta di uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America e vincitore di molti premi come il primo posto nel 2008 alla Pathmark gospel choir Competition, ancora sul podio più alto nello stesso anno alla Kings Dominion Gospel Competition, mentre nel 2010 e nel 2013 trionfa nel Verizon How Sweet The Sound Gospel Music Competition prima di aggiudicarsi il prestigiosissimo Kellogg's Gospel.

Lo spirito

«L’Unione dei Comuni Valle del Cedrino - spiega il presidente dell’ente Luca Monne - ha allestito un cartellone molto fitto di appuntamenti che andranno avanti fino al 30, che comprende la tournée internazionale di uno dei più importanti gruppi gospel americani». E infatti Nate Brown & One Voice animerà il Santo Stefano anche ad Orosei in un appuntamento di grande suggestione voluto dalla sindaca Elisa Farris che si terrà nella chiesa di San Giacomo con inizio alle 19. Sarà una fusione sublime tra canti gospel e melodie sarde che assieme al gruppo americano vedrà protagoniste le coriste del Coro Femminile Urisè diretto da Daniela Contu, una delle eccellenze musicali isolane e fiore all’occhiello del panorama polifonico della Baronia. (red. cult.)

La tournée italiana di Nate Brown & One Voice farà tappa anche a Irgoli mercoledì 27 dicembre alle 19.30 nella chiesa di San Nicola, un appuntamento tradizionale con la musica nel periodo delle festività che l’amministrazione civica guidata da Ignazio Porcu ha allestito per la gioia dei tantissimi appassionati e dei turisti che saranno presenti tra Natale e Capodanno. La chiusura sarà sabato 30 alle ore 20 a Loculi dove il sindaco Alessandro Luche ha pensato ad un gran galà della Sardegna ospitato nel Museo de Sas Artes per l’antivigilia del nuovo anno. Protagonisti per il finale della rassegna i Durusia, con le loro interpretazioni per ballare e cantare tutti insieme, ed il concerto di uno dei giganti della musica sarda, Piero Marras, cantautore e decano degli artisti isolani che da oltre 50 anni propone i suoi capolavori con uno stile unico e inimitabile. (red. cult.)

