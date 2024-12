Dal gospel al presepe vivente, gli eventi per “Natale in montagna” 

A Desulo tanti eventi per “Natale in montagna”, promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, in programma fino al 6 gennaio 2025. Dopo l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Sant’Antonio abate (aperta fino al 15 dicembre) è prevista domenica la serata “Cuori in concerto” (ore 18) nella chiesa Sant’Antonio abate. Condotta da Giuliano Marongiu, ospita diversi artisti fra cui Fiordaliso, il coro “Piccole note” di Tissi, il coro gospel Joyful Soul Ensemble di Sassari. Tra le novità, il presepe vivente atteso per il 24 dicembre e il 6 gennaio fra i rioni Ovolaccio, Issiria e Asuai. C’è anche l’organizzazione del concerto del 29 dicembre, in una località montuosa intorno al paese. «Siamo soddisfatti della sinergia instaurata col Comune - dice Alessandra Peddio, presidente della Pro Loco - abbiamo ideato più iniziative così da abbracciare tutte le fasce d’età. Puntiamo a creare una destinazione turistica nel periodo natalizio, valorizzando le nostre eccellenze ed investendo sulla destagionalizzazione». Il sindaco Gian Cristian Melis parla di «bilancio importante sulla collaborazione con la Pro Loco che si concretizza con questi e altri eventi di spessore. Il cartellone, in collaborazione anche con altre associazioni, durerà fino all’Epifania. Grazie ai contributi regionali è stato possibile allestire un calendario per abbracciare un turismo interessato alla riscoperta delle zone interne». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA