Dal giudice per l’eredità dell’ex-assessora 

L’eredità di Maria Pia Zonca e il suo sogno di una casa famiglia per donne maltrattate (da realizzare a La Maddalena) sono finiti in Tribunale, per la precisione dentro un processo penale che ha come tema principale quello di un presunto testamento falso. E l’accusa mossa dal pubblico ministero Gianmarco Vargiu è a carico della moglie di Maria Pia Zonca, Gabriella Pinna, maddalenina di 56 anni. La storia è sintetizzata nel capo di imputazione, secondo la Procura di Tempio il testamento redatto il 19 luglio del 2020, che indica la Pinna come erede, è falso e sostituisce un altro atto, datato 12 ottobre 2017, che invece disponeva dei beni di Zonca lasciando il patrimonio al Comune di La Maddalena. Parte offesa del processo è la persona che ha denunciato tutto ai Carabinieri, Anna Spanedda, madre di Maria Pia. La donna, 85 anni, non ha dubbi, la figlia (una vita di impegno politico e amministrativo dentro il Comune di La Maddalena) aveva sempre manifestato la volontà di lasciare i suoi beni per una destinazione sociale, una struttura pubblica dedicata ai più fragili e alle donne vittime di violenza. Ed è stata Anna Spanedda a consegnare in Procura a Tempio una perizia calligrafica, che i pm hanno acquisito, con la quale viene messa in discussione la veridicità del testamento. E adesso il caso è approdato davanti ai giudici del Tribunale di Tempio per un processo estremamente delicato e complesso.

Il sogno di Maria Pia

A La Maddalena, ma anche fuori dall'isola, in tanti conoscevano Maria Pia Zonca, scomparsa nel settembre del 2020 dopo una grave malattia. Assessora comunale ai Servizi Sociali, consigliera provinciale, era nota per le sue posizioni sempre a fianco dei più deboli. Secondo la madre Anna Spanedda, la scelta di Maria Pia era chiara e manifestata più volte, anche con un testamento, lasciare tutto al Comune di La Maddalena. La pensionata ha detto in aula a Tempio: «Mia figlia non avrebbe mai fatto niente di diverso perché questa era anche la volontà del padre». Volontà messa nero su bianco il 12 ottobre 2017. Il pezzo pregiato è un immobile in via Padule, con vista sul mare dell’Arcipelago. Ma il presunto falso del testamento successivo, datato 19 luglio 2020, è tutto da dimostrare. ll difensore di Gabriella Pinna, l’avvocata Anna Laura Vargiu, ha depositato una controperizia che certifica l’autenticità del testamento più recente. La partita in aula è appena iniziata.

