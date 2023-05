Dal Gerrei ai paradisi del turismo 

Migranti per le vacanze degli altri. Il Gerrei si svuota della migliore gioventù. Tre, quattro mesi di lavoro a Costa Rei e dintorni per guadagnare un po’ di soldi. Le formichine del Gerrei son pronte a partire. Raffaella Piras, 37enne di Silius, è una veterana delle stagioni, un diploma di ragioneria in tasca e la prima esperienza lavorativa a 20 anni. Dopo la maturità nel 2005 si è mossa per trovare un impiego. «Dopo tante ricerche, nell’estate 2006 ho lavorato in un’agenzia di pulizie a Villasimius. Da quel momento, piano piano, non con poche difficoltà ho iniziato a lavorare stagionalmente; negli ultimi anni ho finalmente trovato quello che mi rende più soddisfatta: l’inserviente di cucina». Lei è appagata dal lavoro che svolge a Castiadas. «Lo faccio con tantissima passione e, se potessi fare di più di quello che già faccio, ci metterei ancora tante energie per soddisfare sia i colleghi sia il datore di lavoro».

Il barista

Ha appena vent’anni Nicola Dessì di Armungia il suo curriculum conta un diploma all’Alberghiero, due stage e due stagioni nel nord e nel sud della Sardegna. Dopo un’esperienza di due anni come commis, ha scelto di percorrere un’altra strada e oggi fa il barista. «È un lavoro che mi ha fatto crescere molto, in più mi dà la possibilità di rapportarmi con tantissime persone. Non solo, ho la possibilità di viaggiare e di specializzarmi ulteriormente». Il futuro lo vede in questo settore. «Voglio continuare il percorso, spero tra dieci anni di essermi specializzato. Non sarebbe male avere un mio locale però non mi dispiacerebbe diventare capo-barman in un bel posto».

I luoghi

Il Sud Sardegna rimane la meta lavorativa privilegiata dai giovani del Gerrei. Arriva da San Basilio, Giulio Cabiddu, 26 anni, quest’anno partirà per Costa Rei. Ha iniziato a fare le stagioni nel 2018 e, dopo uno stop di tre anni, ha ripreso l’anno scorso. «Riandrò a Costa Rei anche nel 2023, il mio lavoro mi piace molto e poi l’esperienza serve sempre. Sono soddisfatto del mio percorso lavorativo, ho iniziato come semplice runner poi sono stato spostato dietro il banco e vista la mia piccola esperienza in sala bar quest'anno ricoprirò lo stesso ruolo al banco». Avere un impiego stagionale porta tanta serenità a Graziella Farris, 45enne di Escalaplano. Per lei il lavoro inizierà tra qualche giorno a Villasimius. Mesi di lavoro intensi che le regalano tanta felicità. «Da sei anni lavoro come stagionale, l’ho fatto a Cagliari e a Costa Rei, ora sono cameriera ai piani a Villasimius. Svolgo la mia mansione molto volentieri, e mi alzo ogni giorno tranquilla. Continuerò a fare questo lavoro».