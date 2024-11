Dal Gennargentu al Supramonte, emozioni e vertigini 

La Sardegna non ha grandi cime, ma le altezze ci sono, eccome. Basti pensare al Supramonte, dove i pastori-alpinisti si sono abituati nei secoli a scalare le rocce per evitare lunghi percorsi in cerca delle loro capre, oppure anche alcune cime del Gennargentu da dove il panorama contribuisce a dare un grande senso di vertigine. Le cenge, poi, sono tipiche proprio di alcuni itinerari del Supramonte di Baunei o di quello di Orgosolo e Oliena, dove profonde spaccature tra le rocce contribuiscono a rendere emozionante un trekking tra gole e ginepri.

Il tema

Il quarto volume della collana “Camminare in Sardegna 2”, curata dal geografo nuorese Matteo Cara, approfondisce proprio il tema “Lo spazio e la vertigine”, tracciando dodici percorsi, di difficoltà varia, che hanno come filo conduttore panorami mozzafiato e itinerari dove le vertigini sono possibili, anche quando si cammina in sicurezza, come per esempio nella bellissima escursione di “S’Istrada Longa” nei territori di Baunei. «Nel volume si va, ad esempio, dai sentieri più comodi del poco conosciuto Mihinari, a Ovodda, fino alla cengia esposta di S’Istrada Longa a Baunei, un classico dell’escursionismo in Sardegna, passando per i lunghi sentieri di Tisiddu o Is Caravius», spiega Cara. «Il pretesto è quindi lo spazio, quello vastissimo esplorato dallo sguardo di chi sale sulle creste panoramiche o sulle cime isolate della nostra Isola, così diverse tra loro, come diversi sono i paesaggi che vi si possono ammirare; la vertigine invece è, perlomeno com’è intesa nelle guide, quella attrazione inevitabile che proprio lo spazio e il suo vuoto portano con loro e che, in alcuni casi, accompagna come un timore o come un qualcosa in più ogni passo dell’escursionista».

I percorsi

I Sette Fratelli, a due passi da Cagliari, sono un’oasi verde che rimette a posto l’anima. “Bruncu Poni Fogu” è una delle destinazioni meno battute: «È la cima più settentrionale, un cumulo di rocce granitiche lavorate dal tempo e sferzate dal vento, affacciate sul mare del Sarrabus e sulle vallate del Riu Picocca», spiega Cara. Per arrivare in cima si passa da un bosco di lecci compatto dove regna il cervo sardo. E quando si arriva in cima, dopo aver superato e ammirato i ruderi di Su Cunventu, si può godere in un panorama straordinario.

Centro Sardegna

Spostandosi nel centro della Sardegna, alcuni sentieri ben segnalati che ripercorrono l’antica viabilità rurale di Bolotana portano a Punta Palai, la cima più alta del Marghine. Qui il segno dell’uomo è ben evidente: “sas pintanas” sono «i terrazzamenti che consentivano agli orti, gli uliveti e i vigneti di aggrapparsi alla montagna», racconta il geografo nuorese, spiegando che sono una caratteristica di questo percorso. «Questi sentieri sono quasi ovunque scomparsi e il privilegio di cominciare la salita tra gli stretti tancati ricorda suggestioni di altri tempi», osserva. E poi si incontrano anche boschi dagli habitat quasi unici e quando si arriva in vetta la Sardegna non è più un segreto, da est a ovest.

Negli itinerari dedicati alle vertigini e ai panorami non può mancare il Gennargentu. Monte Orguda è un luogo poco conosciuto, tra le cime che sovrastano Villagrande. «Lo si raggiunge per una serie di antichissime strade nel bosco, costruite nei secoli da carbonai e pastori, seguendo le tracce dei primi sardi che qui lasciarono numerose testimonianze. Una volta fuori dal bosco si cavalca una cresta ariosa e dal panorama impagabile: verso est si domina l’intero Supramonte ed il mare ogliastrino, con le impervie vallate di Eltili. Ad ovest è l’intero Gennargentu, meta di altre due escursioni del volume, ad essere contemplato da una prospettiva insolita, mentre Perda Liana ed il Tonneri segnano riferimenti visivi inconfondibili», conclude Matteo Cara. Un itinerario veramente speciale, come gli altri undici del quarto volume.

RIPRODUZIONE RISERVATA