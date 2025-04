Dal gelo alla schiarita Meloni si prepara al vertice col tycoon 

L’attesa di una svolta c’era, ed è andata molto oltre le migliori previsioni. Ma per Palazzo Chigi 90 giorni di sospensione dei dazi non cambiano la portata della missione di Giorgia Meloni alla Casa Bianca. Anzi: con ancora più convinzione chiederà a Trump di sedersi a parlare con l’Europa per creare quella grande area di libero scambio tra le due sponde dell’Atlantico, con la formula “zero per zero” dazi. La giornata si apre tra lo sconcerto e l’imbarazzo per le parole del presidente americano, che accendono le opposizioni (la premier «abbassa la testa» e va lì «con il cappello in mano»): davanti a quell’espressione - «i leader pronti a baciarmi il c...», che anche Matteo Salvini indica come «immagine abbastanza disgustosa» - nella maggioranza c’è chi sorride e chi glissa come Antonio Tajani («other question?»). Ma la presa di posizione poco elegante del tycoon, assicura il ministro degli Esteri, non cambia i programmi della premier che andrà a Washington «con la schiena dritta» a proporre di negoziare «sostenendo le posizioni europee».

Pace con Parigi

Una precisazione dovuta, dopo che il ministro francese dell’Industria Marc Ferracci aveva dato voce alla diffidenza di alcune cancellerie sul viaggio della leader italiana. Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali - il ragionamento di Ferracci - l’unità europea «rischia di spezzarsi». Ma Tajani ricorda i diversi incontri di Macron con Trump, convinto che i francesi «non abbiano capito lo spirito di questa missione» né che «l’Unione europea è ben contenta che l’Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee». E Parigi fa marcia indietro, negando «preoccupazioni» per la visita italiana perché «tutte le voci che permettono un dialogo con gli Stati Uniti sono benvenute». E anche Politico indica in Meloni un «ottimo emissario». Certo, osserva il sito punto di riferimento della politica internazionale, il test è «difficile» e «il suo buon rapporto con l’amministrazione Trump conterà poco a livello nazionale se non riuscirà ad ammorbidire la sua posizione sui dazi, che ha già ammesso danneggeranno l’economia italiana». Ma ora, con la frenata Usa, lo scenario un po’ si semplifica, si ragiona ai piani alti del governo, dove da giorni si osservano le proteste che il presidente americano deve fronteggiare in patria. Restano comunque le incertezze e la totale imprevedibilità delle posizioni degli Usa sulle tariffe commerciali. E se la missione nella sostanza risulta più semplice serve comunque «prudenza». L’agenda non cambia: la presidente del Consiglio sarà a Washington il 16 aprile, l’incontro nello Studio Ovale è fissato per il 17. Poi dovrebbe ripartire subito, anche perché il 18 è atteso a Roma il vicepresidente americano J.D. Vance.

