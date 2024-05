Dal Frosinone al Sassuolo, la corsa salvezza 

La stagione dell’amore, incondizionato, fra la squadra e i suoi tifosi. Perché non era scontato che dopo un avvio con cinque sconfitte e due pareggi (finiti 0-0), al termine della clamorosa batosta contro la Roma alla Domus tutto lo stadio tributasse una lunga ovazione ai calciatori rossoblù, stravolti dopo la lezione di calcio della squadra di Mourinho. Invece la magìa di quella maglia ha fatto in modo che Cagliari possa vantare alla fine della stagione la maggiore percentuale di spettatori rispetto ai posti disponibili, un “load factor” del 98,5%. Con questa spinta, arrivano le prime due vittorie, contro Frosinone (4-3 da 0-3, la più difficile rimonta mai vista in Serie A) e Genoa (2-1), prima della sconfitta con la Juve a Torino, con la squadra prigioniera di amnesie difensive in serie. Lo scialbo pari col Monza e l’immeritata sconfitta con la Lazio sono il preludio al pazzesco successo con il Sassuolo (2-1), con Pavoletti in gol due volte oltre il novantesimo. I rossoblù scivolano a Napoli e a Verona (malissimo), non battono Empoli e Lecce ma il Bologna sì (2-.1), una delle versioni migliori del Cagliari di Ranieri.

All’inferno e ritorno

Arrivano in serie il passo falso a Frosinone, la morte di Gigi Riva e la sconfitta col Toro alla Domus, quindi i due mortificanti ko contro Roma e Lazio. Lo scossone dato dalle dimissioni-non dimissioni di Ranieri porta i rossoblù a pareggiare con Udinese e Napoli e poi battere l’Empoli alla Computer Gros Arena (0-1, Jankto) e la Salernitana alla Domus (4-2).

La rinascita

Dopo Monza e l’infelice pari col Verona, ecco la vittoria con l’Atalanta (2-1, dopo Scamacca ecco Augello e Super Viola all’88’), lo straordinario pari del Meazza con l’Inter (2-2, ancora Viola in volata) e quello con la Juve (2-2, autorete di Dossena a 8’ dalla fine che salva Allegri). Il Cagliari crolla a Genova e a Milano con il Milan, in mezzo frena paurosamente col Lecce ma – è storia recente – gioca la gara dell’anno al Mapei, battendo il Sassuolo (0-2). (e.p.)

