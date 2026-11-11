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Maracalagonis.
11 novembre 2026 alle 01:07

Dal forno di famiglia alla scrittura di poesie 

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Di giorno si occupa di pane, nel panificio di famiglia. Nel tempo che resta, di libri e della scrittura. Ora Simonetta Salis, fornaia di Maracalagonis, presenta al pubblico la sua prima raccolta di poesia: l'appuntamento è per domani alle 19 nell’aula consiliare del Comune. All’incontro parteciperà il dottor Paolo Zedda, autore dell’introduzione alla raccolta.

La passione per la letteratura accompagna Simonetta Salis da sempre. Lettrice di saggi e romanzi, con una predilezione per quelli storici, ha affiancato a queste letture laiche quelle delle sacre scritture tenendo insieme due mondi diversi.

A un certo punto della vita ha sentito il bisogno di mettere per iscritto, in versi, le proprie vicissitudini: da quell’esigenza è nata la raccolta che ora arriva nelle mani dei lettori.

Panettiera nel forno di famiglia ma anche poetessa, Simonetta Salis, originaria di Settimo San Pietro ma residente a Maracalagonis, ha partecipato anche al concorso “Poesia in mostra” di Roma con le poesie “A mio figlio” e “Al mio maestro” e la poesia “29 maggio” dedicata al nipote, Daniel Roberto Salis.

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