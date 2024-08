Dal folk al Fluo party a Ussassai per San Lorenzo 

È la notte delle stelle cadenti. E domani a Ussassai si festeggia san Lorenzo. Festa di comunità, sentita e vissuta con partecipazione. L’omonimo comitato organizzatore ha pensato di soddisfare le esigenze di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.

L’apertura delle danze è oggi, alle 17.30, con truccabimbi e giochi gonfiabili per un divertimento assicurato. Per le 20 l’organizzazione ha programmato un aperitivo musicale, anteprima della serata danzante con i balli sardi insieme al duo Onnis-Deiana. Alle 18 di domani messa e processione e dopo aperitivo musicale che introduce (ore 22) il concerto dei Nakama band che, a mezzanotte, lasceranno il palcoscenico al Fluo party, mentre dalla piazza tutti scruteranno il cielo per intercettare le stelle cadenti. Domenica, alle 18.30, si parla di cultura sportiva con l’evento “Gli sport outdoor come rilancio economico”. Annunciata la presenza di Corrado Conca (istruttore di speleologia della Ssi, di torrentismo, escursionismo e arrampicata della Lega Montagna-Uisp e accompagnatore di escursionismo del Cai) e Paolo Stagnoli (arrampicatore e referente per l’Isola della Scuola nazionale di arrampicata sportiva). Il sipario sulla festa cala alle 22 con lo spettacolo Sardinia folk fest. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA