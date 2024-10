Dal festival di Olbia segnali di crescita per il settore aerospazio 

Il Festival dell’Aerospazio va in archivio lanciando un gancio “stellare” a tutti i portatori di interesse di un settore che diventa sempre più importante per l’economia dell’Isola. Confermata l’edizione 2025. «Pensiamo già al prossimo festival, ancora più ricco – afferma la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra - . Grazie al lavoro svolto durante tutto l’anno da Astec, l’evento ha avuto come obiettivo anche quello della divulgazione scientifica all’interno delle scuole. Abbiamo il compito e il dovere di stimolare le giovani generazioni alla conoscenza di materie ancora poco studiate». La Sardegna ha le carte in regola per potenziare la sua space economy: aziende, laboratori didattici, i tanti momenti di confronto, anche istituzionali, su innovazione, risorse e opportunità in campo, il Festival ha registrato oltre mille visitatori giornalieri. «La grande partecipazione e il desiderio di collaborazione di enti e aziende impegnate nel settore rappresentano la cifra del successo», il commento di Marilisa Pischedda, founder di Astec e direttrice del Festival: «È emersa con evidenza la necessità di fare networking e mettere in connessione tutti i portatori di interesse verso l’aerospazio, ognuno con le proprie specializzazioni. In questo senso si inserisce il lavoro che portiamo avanti come Astec per sviluppare nuove competenze e accompagnare gli studenti nel percorso di studio e carriera nelle discipline STEM, fino alla scelta dell’università».

