Dal festival culturale alla scoperta dei talenti in erba 

Giovani, e meno giovani, scrittori crescono. È stata anche questo la seconda edizione del festival Carta Carbonia, fortemente voluta dall'amministrazione comunale e conclusasi domenica in una arena Mirastelle piena in ogni ordine di posto.

L’esperienza

L’ultima serata del festival ha dato spazio ai dodici partecipanti, dai 14 agli oltre 60 anni alla scuola di scrittura Genius che hanno condiviso il palco con Gad Lerner, Flavio Soriga e Daria Colombo. Il corso è stato diretto da Paolo Restuccia, storico regista de Il Ruggito del Coniglio affiancato dalle formatrici Loredana Germani e Lucia Pappalardo. A partecipare sono stati Wanda Cutaia, Camilla Usai, Alessia Corrias, Anna Piga, Matilda Floris, ⁠Roberta Salaris, Maddalena Brunetti, Sara Pusceddu, ⁠Samuele Lisci, Marianna Orlando, Francesco Artuso e Marco Serra che, dopo essersi confrontati per 6 giorni con dei testi e delle tecniche messe a disposizione dai maestri, hanno steso i loro elaborati. A fare da padrone è stata la storia di Carbonia e la storia della miniera che ognuno ha voluto raccontare a modo suo: c’è chi ha messo in evidenza la violenza del regime, chi ha parlato di incidenti sul lavoro, chi di storie d’amore tra i castelli e chi del lavoro delle cernitrici. Alcuni hanno scelto però altre strade, parlando di una madre divenuta coetanea del figlio adolescente per qualche ora, di un padre andato a trovare all’ospedale di Cagliari insieme alla madre, della sorellina.

I protagonosti

Grande soddisfazione è stata espressa dai responsabili della scuola: “Abbiamo da subito incontrato una importante competenza nella scrittura e nella lettura e una grande disponibilità ad imparare - afferma Palo Restucci - Abbiamo riscontrato, anche nei più giovani, un linguaggio pulito e libero dai condizionamenti linguistici tipici dei social». Forti aspirazioni da parte dei partecipanti. «Sono appassionata di scrittura e questa è stata una grande occasione per migliorare e approfondire le mie conoscenze - afferma Camilla Usai, maestra di 25 anni. Il mio sogno è trasformare questa passione anche in lavoro». Francesco Artuso, 50 anni, è assai contento di aver preso parte al corso: «Conoscevo già Restuccia e ho deciso di partecipare per cimentarmi in un linguaggio, quello narrativo, che conosco meno rispetto a quello poetico». Per Marianna Orlando, 48 anni con esperienza di scrittrice di monologhi per laboratori: «Si è accesa la miccia della fantasia. Questi sei giorni hanno lasciato il desiderio di proseguire nella scrittura».

