Dal Dna un’altra delusione: non è Denise 

Trapani. Non è Denise Pipitone la ragazza bosniaca Denisa Beganovic. Il test del Dna, avviato nei giorni scorsi dopo il prelievo di un campione di saliva, è negativo. La giovane era stata intervistata dalla trasmissione “Quarto grado” e aveva spiegato che gli investigatori le avevano mostrato una foto di Pietro Pulizzi e di Denise sua figlia naturale. Lei aveva negato di conoscerli. La ragazza bosniaca è nata il 29 settembre 2002, mentre la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 era nata il 26 ottobre 2000. «Sono Denisa, sono di Tuzla in Bosnia. So chi sono mio padre e mia madre», ha detto uscendo dal portone dello stabile dove abita alla periferia di Roma con il marito.

I sospetti dei vicini

L'ennesimo tentativo di trovare Denise sotto un'altra identità e ormai ventenne nasce dalla segnalazione dei carabinieri della stazione romana di Talenti che avevano raccolto le indicazioni dei vicini di casa della bosniaca, incuriositi per il nome che richiamava quello di Denise, e per la sua somiglianza con la bambina. La segnalazione dei carabinieri è stata trasmessa alla Procura di Marsala che ha chiesto ai militari di acquisire, col consenso della giovane, il Dna per una comparazione con quello della piccola scomparsa. L'accertamento è stato disposto nell'ambito di un fascicolo, cosiddetto modello 45, nel quale i pm raccolgono le decine di segnalazioni che periodicamente arrivano sulla scomparsa di Denise e sulle quali i magistrati dispongono sistematicamente indagini.

Le accuse archiviate

La notizia dell’accertamento sul Dna della ventenne bosniaca è stata accolta con grande amarezza da Piera Maggio e Pietro Pulizzi perché, dicono, «lo abbiamo saputo dai media e non dalla Procura. Non è umanamente corretto». Parole indirizzate «al Procuratore che utilizza la stampa per rispondere e non ci manda a casa le forze dell'ordine». Per la sparizione di Denise è stata processata e assolta in tutti i gradi di giudizio la sorellastra Jessica Pulizzi (figlia del padre naturale di Denise e di Anna Corona), e l'ex fidanzato della ragazza Gaspare Ghaleb, condannato a due anni per false dichiarazioni al pubblico ministero, reato poi prescritto. Secondo l'accusa Jessica fece sparire la bambina per «vendetta e gelosia». Anche la madre di Jessica, Anna Corona, è stata indagata ma l'inchiesta è stata archiviata.