«Dal dg un’invasione di campo» «Mio dovere dire la verità» Scontro aperto Bartolazzi-Tidore 

«Quello che è andato in scena davanti alla commissione Sanità da parte del direttore generale della Asl 8 è un’invasione di campo, un inconsueto tentativo di autodifesa che esonda nella materia politica, nel tentativo di sviare l’attenzione da evidenti responsabilità che attengono il suo ruolo e le sue responsabilità gestionali».

È molto duro l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, all’indomani dell’audizione di Marcello Tidore, che poi a sua volta replica: «Trovo incomprensibile che mi attacchi personalmente perché ho esposto le mie osservazioni sul dl 40 oggetto della convocazione. Nel mio ruolo di manager pubblico, ho il dovere, se interpellato, di dire quella che credo sia la verità, affinché il decisore politico possa o rafforzare la propria posizione o cambiarla».

È guerra aperta tra assessore e dg, quando ormai dovrebbe essere vicino al traguardo il provvedimento che commissarierà i vertici delle Aziende sanitarie.

Bartolazzi sottolinea «l’inerzia della direzione generale della Asl 8 nella vigilanza sui propri presidi sanitari, protratta per anni e configuratasi ora in gravi carenze certificate dai vigili del fuoco. Mancano all’appello ben due programmazioni antincendio, mai effettuate non certo per mancanza di fondi. La direzione della Asl 8 dovrebbe sapere che esiste ancora un finanziamento Fsc di 8 milioni della vecchia programmazione dei fondi per il 2007-2013 originariamente destinato ai tunnel fra i padiglioni e ancora non speso, che potrebbe essere rimodulato per avviare gli interventi più urgenti scongiurando così la chiusura dell’ospedale. A queste somme si aggiungono poi gli 11 milioni di copertura già finanziati dal Dl 34 per le misure antincendio nelle terapie intensive e semintensive dell’ospedale». Infine: Tidore «ha parlato da politico esprimendo giudizi di merito e producendosi in suggestive quanto inesatte speculazioni relative alle finalità della riforma che ha come intento quello di rifunzionalizzare il sistema sanitario regionale non certo accentrando ma distribuendo risorse e mission fra ospedali e territorio. Quello che da dg dell’assessorato alla Sanità sotto il Governo Solinas avrebbe dovuto fare insieme alla sua parte politica e che non ha fatto».

Risponde Marcello Tidore: «Non capisco il senso delle censure che mi muove il nostro assessore, che confonde la questione dei bilanci con quella dei finanziamenti per la messa a norma delle strutture sanitarie.

Circa la situazione del Santissima Trinità posso serenamente dimostrare in tutte le sedi che ho più volte chiesto formalmente finanziamenti e che tutte le azioni suppletive per la minimizzazione del rischio sono state diligentemente adottate e che la Direzione generale dell’assessorato ne è stata costantemente informata. Per altro, non ho mai ricevuto risposta alle richieste di finanziamento se non un impegno verbale dal dg dell’assessorato di prevederne la copertura in finanziaria poiché i fondi Fsc potrebbero essere rimodulati dalla Giunta, ma ancora non sono dedicabili a questo scopo. Inoltre come è noto a chiunque, i direttori generali degli assessorati non dispongono di finanziamenti, bensì eseguono le indicazioni del decisore politico, quindi ho difficoltà a sentirmi responsabile per non aver disposto finanziamenti quando ricoprivo l’incarico di dg dell’asessorato alla Sanità: la legge non me lo avrebbe consentito».

