Dal derby di Roma a Milan-Atalanta 

Ci sono gare che possono cambiare il corso di una stagione e il derby della Capitale di Coppa Italia in programma oggi alle 18 è una di quelle. «È un campionato nel campionato», ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlando della sracittadina. Ecco allora che nella strada verso il titolo si incastona una delle rivalità sportive più sentite della Serie A, cresciuta a dismisura dalla finale di Coppa Italia del 2013 vinta dalla Lazio, proprio ai danni della Roma. Di quelle squadre, ormai, non c'è più nessuno, ma l'arbitro, come dieci anni fa, sarà Orsato. Un fischietto che piace a Mourinho, ancora in silenzio dopo l'espulsione di domenica scorsa. Preferisce trincerarsi nella sua Trigoria e lo stesso fa Sarri. Due allenatori che, se sul piano dei risultati stanno vivendo momenti opposti, sono accumunati dalle difficoltà di una rosa da gestire visti i tanti infortuni.

Luci a San Siro

Alle 21 si accendono poi le luci di San Siro. Centrare la semifinale di Coppa Italia ha un valore e un significato determinante per il Milan di Pioli. Battere l'Atalanta vorrebbe dire restare in corsa per un titolo - dopo aver detto addio a quello più importante, la Champions, e con lo scudetto che si fa sempre più difficile - ma soprattutto significherebbe superare definitivamente le difficoltà. Lo stesso vale per l’Atalanta e Gasperini lancia la sfida senza mezzi termini: «Andiamo dal Milan per giocarcela, sapendo che la Coppa Italia è l'unico trofeo alla portata».

