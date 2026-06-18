Dal Cullinan al Pink Star, cifre folli per acquistarli 

Mentre il mercato dei diamanti attraversa una fase di profonda trasformazione, non tutte le pietre stanno subendo lo stesso destino. Se i diamanti di fascia commerciale risentono della concorrenza dei sintetici e del rallentamento della domanda internazionale, esiste un segmento che continua a mantenere quotazioni molto elevate: quello delle gemme più rare.

Gli operatori del settore parlano ormai di un mercato a due velocità. Da una parte le pietre destinate al grande pubblico, dall’altra i diamanti eccezionali, sempre più vicini al mondo del collezionismo e dei beni rifugio. Tra le categorie più richieste figurano i diamanti di grandi dimensioni. Le pietre superiori ai 3 carati rappresentano già una rarità rispetto alla produzione mondiale, ma è oltre i 7 carati che il mercato entra in una dimensione esclusiva. In questi casi la disponibilità è estremamente limitata e ogni esemplare viene valutato singolarmente in base a colore, purezza e qualità del taglio. La scarsità dell’offerta contribuisce a sostenere prezzi molto elevati sempre.

Un’altra categoria ricercata è quella dei diamanti di “Tipo IIa”, considerati tra i più puri esistenti in natura. Rappresentano meno del 2% della produzione mondiale e si distinguono per la quasi totale assenza di impurità di azoto nella struttura cristallina. Questa caratteristica conferisce alla pietra trasparenza e brillantezza eccezionali. Ancora più esclusivo è il mercato dei diamanti colorati naturali, i cosiddetti fancy diamonds. In questo caso il valore non dipende soltanto dal peso, ma soprattutto dalla rarità del colore. I più ricercati sono i diamanti blu, rosa, verdi e rossi, presenti in natura in quantità estremamente limitate.

La storia del settore è costellata di pietre diventate leggendarie. Il più famoso è probabilmente il Cullinan, il più grande diamante grezzo mai rinvenuto, scoperto in Sudafrica nel 1905 con un peso superiore a 3.100 carati. Dalla sua lavorazione nacquero alcune delle gemme più celebri al mondo, tra cui il Cullinan I, oggi parte dei Gioielli della Corona britannica. E poi c’è il Pink Star, straordinario diamante rosa da 59,6 carati venduto all’asta nel 2017 per oltre 71 milioni di dollari. Una cifra che testimonia come le gemme più rare siano considerate da molti collezionisti alla stregua di opere d’arte.

Secondo gli analisti, la rarità rappresenta il principale elemento distintivo di queste pietre. A differenza dei diamanti sintetici, la cui produzione può aumentare con la tecnologia, i diamanti naturali più rari restano una risorsa limitata.

RIPRODUZIONE RISERVATA