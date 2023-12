Dal Crs4 il robot che non inciampa 

Il robot che spicca per pragmatismo è pronto. L’ha brevettato il Crs4, il Centro regionale di ricerca che ha fatto lavorare al progetto i tecnologi Federico Bachis, Marco Massa e Massimo Deriu. Il risultato è un gioiellino della tecnologia capace di evitare e schivare tutti gli ostacoli.

Come funziona

L’ultimo nato in casa Crs4 ha potuto prendere forma grazie a una tecnologia chiamata digital twins . Gemelli digitali. In buona sostanza, i tecnologi hanno replicato uno spazio fisico nel quale far muovere il robot. La particolarità è che in questa duplicazione dell’ambiente vengono indicati anche tutti gli ostacoli da evitare. Mai prima d’ora era stato pensato un software simile.

Il prototipo

Al Crs4, il gruppo di lavoro guidato da Deriu ha simulato il movimento del robot utilizzando un tavolino con rotelle. Il resto l’hanno fatto i sensori ottici e le fotocellule a infrarossi, attaccati a loro volta a un computer con l’obiettivo di “fotografare” lo spazio circostante. In tempo reale queste stesse informazioni sono state rimandate al robot per guidarne i movimenti.

Esperimento riuscito

Inutile dire che i tecnologi del Crs4 non solo hanno portato a casa il risultato, ma adesso il brevetto può finire sul mercato. E gli utilizzi spaziano dal settore delle merci a quello del turismo. Il robot può diventare, per esempio, un braccio mobile a cui affidare il compito di caricare e scaricare casse e prodotti, ma senza il rischio di sbattere contro scaffali e pareti. Non è da meno la prospettiva di un androide che faccia da padrone di casa nelle visite guidate in ambienti chiusi. Possibile anche l’impiego nella sorveglianza di un determinato spazio.

Il Crs4

L’amministratore unico Giacomo Cao non nasconde la soddisfazione: «Da oltre tre anni abbiamo delineato una chiara strategia di tutela della proprietà intellettuale. In questo contesto si inserisce l’eccellente risultato raggiunto dai nostri tecnologi nell’ambito di un settore ad alto impatto come quello robotico. L’auspicio è che, sotto il profilo della strategia regionale legata all’innovazione, venga affrontato il tema del contributo pubblico relativo al mantenimento in vita dei brevetti concessi».

