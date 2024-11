Dal Cremlino  un’apertura a Donald Trump 

Mosca. Il Cremlino lancia un nuovo messaggio distensivo a Donald Trump, accompagnandolo però ad un avvertimento che conferma come la strada verso un negoziato di pace per l’Ucraina non sarebbe scevro di ostacoli. Vladimir Putin è pronto a contatti con il prossimo inquilino della Casa Bianca, ma non a un congelamento delle ostilità lungo l’attuale linea del fronte, ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il portavoce ha commentato così un articolo della Reuters che, citando cinque tra attuali ed ex funzionari del Cremlino, ha scritto che il capo dello Stato sarebbe appunto pronto a mettere fine alle ostilità nell’attuale situazione per passare a trattative nelle quali non ci sarebbe comunque spazio per grandi concessioni territoriali da parte della Russia rispetto a quello che finora è stato conquistato.

Putin, inoltre, insisterebbe sulla rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Di tali ipotesi Peskov ha smentito solo la parte relativa al congelamento dei combattimenti. Il presidente, ha affermato il portavoce, «ha ripetutamente e coerentemente dichiarato la sua disponibilità al contatto e ai negoziati, ma nessuno scenario di un congelamento del conflitto ci andrebbe bene», ha avvertito. «Per noi è importante raggiungere i nostri obiettivi», ha insistito Peskov. Ossia, quelli annunciati dallo stesso Putin: rinuncia degli ucraini alle quattro regioni occupate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e impegno ufficiale di Kiev a non entrare nell’Alleanza atlantica. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante il question time alla Camera, ha detto che bisogna creare «le condizioni per una pace giusta e duratura» ed è «necessario continuare a fornire sostegno all’Ucraina in coerenza con quanto fatto».

